Promoções na App Store: The Stillness of the Wind, PXL – mosaic art, QR Creator Mini e mais!

Vamos economizar? Aproveite a nossa seleção de promoções na App Store para esta quarta-feira!

Um jogo bem diferente do que estamos acostumados, sobre vida e perda, rotina e seus desafios. O destaque do dia é o jogo The Stillness of the Wind, criado pelo pessoal da Fellow Traveller Games!

Um por um, todos abandonam a cidade antes repleta de gente. Todos, menos Talma. Se aproximando do final de seus dias, ela mantém uma simples e solitária forma de vida, sobrevivendo, subsistindo, cuidando de sua propriedade e suas cabras.

Seu objetivo é desenvolver uma rotina pessoal, cuidando da fazenda e dos seus animais, produzindo leite, coletando ovos, plantando vegetais e interagindo com um comerciante viajante que traz notícias cada vez mais perturbadoras da sua família na cidade.

Confira um trailer do jogo:

O ponto negativo fica pela ausência do português como idioma suportado — mas a oferta, independentemente dessa falta, é válida!

Abaixo mais aplicativos que, juntos, somam quase R$40 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS

Colagens de fotos.

Utilitário para atividades físicas.

Papéis de parede.

App universal (iOS/iPadOS/macOS)

Exercite o desbloqueio de cadeados.

App para macOS

Utilitário para códigos QR.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😃