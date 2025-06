Quais são as mudanças entre os AirPods Max com Lightning e USB-C?

Nos últimos anos, updates incrementais tornaram-se algo comum no mundo da tecnologia, com as empresas arriscando pouco na hora de lançar os seus dispositivos — sejam eles, smartphones, tablets, computadores ou… fones de ouvido.

Agora, a Apple pode muito bem ter chegado ao ápice dessa estratégia com o lançamento dos “novos” (e bota aspas nisso, afinal nem a Apple chama de novo) AirPods Max, os quais são idênticos tanto por dentro quanto por fora aos fones antigos, equipados com uma entrada Lightning, exceto que a versão nova vem com USB-C.

As duas versões são indistinguíveis uma da outra, tanto que nem a Apple parece estar fazendo um esforço muito grande para diferenciá-las — ainda que, como falamos, tenha acontecido uma troca de conector.

Levando em conta isso, nos parágrafos a seguir, vamos entender exatamente o que tem (e o que não tem de diferente) entre esses dois AirPods Max. Vamos lá?

They’re the same picture

Em termos de design geral, nada mudou. Temos as mesmas earcups de alumínio anodizado, o mesmo ajuste de aço inoxidável, a mesma alça de tecido e as mesmas almofadas removíveis dos AirPods Max de 2020.

A única diferença visível fica mesmo para a porta USB-C na parte de baixo de um dos lados do fone, a qual também serve como uma entrada de 3,5mm, caso você tenha o adaptador apropriado.

No nosso post de lançamento dos novos fones, destacamos que nem mesmo os chips H1 (no plural, pois existem dois, um de cada lado) dos AirPods Max foram substituídos pelo mais recente H2, introduzidos com os AirPods Pro 2 e que agora também estão nos AirPods 4. Mas não para por aí, já que Bluetooth também continua o mesmo (5.0) — muita gente esperava que ele fosse atualizado com o mais recente, 5.3.

Outra coisa que não mudou foi a bateria, que segue com uma autonomia de até 20 horas — não importa se você está com o Cancelamento Ativo de Ruído ou o Modo Ambiente ligado; 5 minutos na tomada podem lhe oferecer 1 hora e meia de uso ininterrupto. O mesmo vale para o Áudio Espacial Personalizado com rastreamento dinâmico da cabeça.

Os fones seguem pesando 384,8 gramas, medindo 187,3mm de altura, 168,6mm de comprimento e 83,4mm de largura. A polêmica (e também inalterada) Smart Case também segue pesando 134,5 gramas.

Eles também seguem com os mesmos nove microfones e seus sensores de posição (em cada fone) e de detecção do estojo (em cada fone), bem como sensores ópticos, um acelerômetro (em cada fone) e um giroscópio (fone esquerdo).

Está tudo nas cores!

Como o a entrada USB-C e o Áudio Espacial Personalizado não são coisas facilmente perceptíveis (pelo menos não em um primeiro momento), a maior novidade dos novos fones estão nas suas cores.

Antes oferecidos nas cores cinza espacial, prateada, azul-céu, verde e rosa, eles agora podem ser adquiridos em versões nos tons meia-noite, azul, roxa, laranja e estelar — as quais, como bem apontado pela Apple, combinam melhor com os dispositivos mais recentes lançados pela companhia.

Divulgação/Apple

As novas cores, é claro, se estendem para os acessórios dos AirPods Max, como a Smart Case e as suas almofadas, as quais podem ser adquiridas separadamente caso o usuário acabe perdendo alguma ou as originais fiquem muito desgastadas.

Um update incremental até demais

É difícil entender a razão pela qual a Apple não quis mexer muito nos seus fones mais caros. Até era esperado que os AirPods Max não mudassem de visual numa possível segunda geração, mas um upgrade interno mais substancial com certeza estava entre as expectativas dos fãs da Maçã, que já estão há quatro anos esperando por novidades mais interessantes para esse produto.

Divulgação/Apple

A escolha por manter o chip H1 em vez adotar o bem mais capaz H2 é praticamente indefensável. Embora consideravelmente mais caros, os AirPods Max vêm sem um recurso que já está disponível nos seus irmãos menores há algum tempo: o Áudio Adaptativo (e tudo por conta desse processador). E, goste você ou não dessa opção, não dá pra entender sua ausência nos AirPods Max.

Para piorar ainda mais as coisas, o preço continua o mesmo: R$6.590 (R$5.931 à vista, com 10% de desconto) no Brasil e US$550 nos Estados Unidos, mas esse com certeza é um update que não vale a pena fazer — a não ser que você queira muito um com a entrada USB-C. Eles serão lançados no Brasil no dia 30 de setembro.

