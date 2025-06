Suposto benchmark do chip A18 Pro quase bate o do M1; já o do A18…

Os novos iPhones foram apresentados nesta semana e, como de praxe, alguns possíveis benchmarks dos modelos mais recentes já pipocaram na base de dados do Geekbench.

Um deles vem de um iPhone17,2 — um identificador de modelo que corresponde ao iPhone 16 Pro Max. Nos testes, vemos uma pontuação single-core de 3.409 e uma multi-core de 8.492.

Isso indica que o chip A18 Pro é cerca de 15% mais rápido que o A17 Pro (dos iPhones 15 Pro/15 Pro Max) e 30% mais rápido do que o A16 Bionic (dos iPhones 15/15 Plus), porcentagens que estão alinhadas com as alegações da Apple.

Os testes também indicam que o chip A18 Pro está começando a alcançar o chip M1 — o primeiro Apple Silicon de Macs —, embora o processador mais recente não supere os melhores resultados do M1, de modo geral.

Com relação ao chip A18, curiosamente, o resultado multi-core parece ser bem baixo, com uma pontuação comparável à do A16 e cerca de 8% mais lento que o A17 Pro. Os testes vêm de um iPhone17,3 — identificador que corresponde ao iPhone 16.

Podemos imaginar, contudo, que os testes não sejam totalmente verídicos — já que a Apple alega que o chip A18 é cerca de 30% mais rápido que o A16 Bionic.

Veremos, portanto, se os próximos testes mostrarão um cenário mais otimista para o chip A18.

via Wccftech [1, 2]