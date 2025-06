Vindouro “Apple Vision” poderá ter telas com densidade de pixels bem menor

Novas informações do site coreano The Elec dão conta de que a Apple recebeu amostras de displays OLED fabricados pela Japan Display Inc. (JDI), os quais teriam sido projetados com uma futura versão do Apple Vision Pro em mente.

Feitos com um painel baseado em vidro em vez de silicone (como é o caso das telas do headset de realidade mista atual, fabricadas pela Sony), esses componentes teriam uma densidade de 1.500 pixels por polegada, que é consideravelmente menor do que a do Apple Vision Pro, que tem 3.391ppp.

Embora a Apple esteja, sim, procurando formas de diminuir o custo de fabricação do seu headset de realidade mista, essa diferença indica que essas telas podem ser destinadas a uma versão mais em conta do dispositivo, como um possível “Apple Vision” ou, quem sabe, um “Apple Vision Air”.

A Sony, vale lembrar, recusou um pedido da Apple para aumentar a produção de displays OLEDoS para o Vision Pro no ano passado, o que forçou a empresa a procurar novas fornecedoras. Como comentamos aqui, ela já conversou com nomes como Samsung Display e LG Display desde então. Em 2019, vale lembrar, a companhia fez um investimento de US$100 milhões na JDI.

De longe os seus componentes mais caros, as duas telas internas do Vision Pro têm resolução 4K e uma taxa de atualização que pode chegar até 100Hz. Não está claro qual resolução essas telas da JDI teriam.

