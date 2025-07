App do Banco Inter ganha tema escuro, leitor de Pix aprimorado e mais

O aplicativo do Banco Inter para iOS e iPadOS foi atualizado com melhorias na interface e algumas novidades que aumentam o nível de personalização e tornam algumas tarefas financeiras no software ainda mais práticas.

Publicidade

Uma das novidades mais aguardadas é o suporte ao modo escuro, que agora aparece como uma opção (ainda em fase beta) e permite tornar a aparência do app clara, escura ou deixá-la combinando com a do sistema.

Ainda em termos de personalização, o app permite definir a inicialização a partir da conta brasileira, da conta global ou com base na localização do aparelho — a qual é alterada automaticamente durante uma viagem internacional, por exemplo.

A atualização também trouxe a possibilidade de escanear textos impressos ou manuscritos para identificar chaves Pix — funcionalidade que, vale destacar, já foi adotada antes por alguns bancos (como o Neon).

Ainda em termos de Pix, o app também agora permite procurar por uma chave em uma imagem salva no aparelho, bem como possibilita procurar pelos contatos favoritos apenas digitando no campo antes destinado apenas à chave.

A interface e a estrutura do app também foram alteradas. Agora, além das abas “Início”, “Invest”, “Shop” e “Todos”, há uma aba central com o logo do banco, a qual funciona como uma espécie de rede social para os correntistas.

Incorporando ainda mais o conceito de “Super App”, a novidade permite fazer e comentar em publicações e conta até mesmo com um sistema de nomes de usuários, funcionando como uma espécie de microblog dentro do app.