Como escolher quem pode lhe enviar mensagens privadas no Bluesky [iPhone e web]

O Bluesky é uma rede social descentralizada e criada por Jack Dorsey, cofundador e ex-CEO do Twitter (antes de ele ser vendido para Elon Musk e virar X).

Publicidade

Atualmente, o Bluesky vem ganhando muita popularidade no Brasil — justamente por causa da suspensão do X. Por isso, daremos algumas dicas bem úteis para quem está usando essa rede social agora.

Neste artigo especificamente, mostraremos como mudar as configurações de privacidade das Mensagens Diretas (Direct Messages, ou DMs). Por padrão, somente os usuários que você seguir podem enviá-las, então veja como alterar isso! ☁️

Como alterar os ajustes de mensagens privadas no Bluesky pelo iPhone

Com o app aberto, toque nos três risquinhos (no canto superior esquerdo) e depois em “Configurações”. Depois, vá em “Configurações do Chat” e escolha entre “Todos”, “Usuários que eu sigo” ou “Ninguém”.

Mais abaixo, ainda é possível optar por ativar ou desativar os sons de notificações das mensagens.

Publicidade

Opcionalmente, esse mesmo ajuste pode ser feito tocando na aba representada por um balão de mensagem e depois no botão do canto superior direito.

Como alterar os ajustes de mensagens privadas no Bluesky pela web

Com a sua conta logada no Bluesky pela web, clique em “Configurações”, na barra lateral esquerda, e vá até “Configurações do Chat” para ver as opções.

Se quiser, selecione diretamente “Chat”, depois o botão de configurações (na parte superior direita) e os ajustes — ou acesse diretamente esse link.