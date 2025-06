Como habilitar as notificações prioritárias no Bluesky [iPhone e web]

Para quem curte usar o Bluesky como rede social (principalmente depois da suspensão do X/Twitter no Brasil), uma dica bem interessante permite que o aplicativo faça uma filtragem das notificações que chegarão até você.

Com isso, você apenas receberá as notificações de respostas e citações aos seus posts daqueles usuários que você segue — diminuindo a quantidade de alertas que podem ser enviados ao seu aparelho. Veja como ativar isso! 😊

Com o app do iPhone ou o site do Bluesky aberto no seu dispositivo, toque/clique na aba “Notificações” e depois na engrenagem (no canto superior direito).

Por fim, ative a chave ao lado de “Habilitar notificações prioritárias”. Simples, assim! 😉