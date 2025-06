FDA aprova AirPods Pro 2 para uso como aparelho auditivo nos EUA

A Food and Drug Administration (FDA, a “Anvisa dos Estados Unidos”) autorizou hoje a Apple a usar os AirPods Pro 2 como um aparelho auditivo de venda livre por meio de uma atualização de software, tornando-se o primeiro dispositivo desse tipo.

O recurso, anunciado na segunda-feira e chamado de Aparelho Auditivo (Hering Aid), permite que a versão compatível dos AirPods Pro funcione como um aparelho auditivo para pessoas com 18 anos ou mais e com perda auditiva leve a moderada.

A atualização, prevista para ser lançada ainda neste ano, permitirá que os usuários ajustem sua experiência auditiva nas configurações do iOS 18, amplificando sons como a fala e ajustando frequências para melhorar a clareza do áudio.

Para usar o recurso, os usuários deverão conectar os AirPods Pro 2 ao iPhone e fazer uma audiometria no app Saúde (Health) do iOS. Alternativamente, os resultados de um teste auditivo profissional também poderão ser carregados para habilitar a função.

Uma vez instalada e personalizada de acordo com as necessidades auditivas específicas do usuário, os fones da Maçã ajustam automaticamente os perfis de som para diversas fontes de áudio, incluindo músicas, filmes, jogos e chamadas.

A diretora interina do Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica da FDA, Michelle Tarver, destacou a importância desse desenvolvimento, afirmando:

A perda auditiva é um problema de saúde pública significativo que impacta milhões de americanos. A autorização de comercialização de um software de aparelho auditivo de venda livre em um produto de áudio amplamente utilizado é mais um passo que avança na disponibilidade, na acessibilidade e na aceitabilidade do suporte auditivo para adultos com perda auditiva leve a moderada.

Essa aprovação da FDA se baseia em um estudo clínico envolvendo 118 participantes com perda auditiva leve a moderada, e segue a decisão de 2022 do órgão americano, que permitiu a venda de aparelhos auditivos sem receita médica. Espera-se que os recursos cheguem junto ao iOS 18, que será liberado na próxima segunda-feira (16/9).

