Flappy Bird será relançado com novos modos de jogo, personagens e mais [atualizado]

Quem aí lembra do jogo Flappy Bird? Lançado há dez anos (como o tempo passa rápido, não é mesmo?), ele virou uma verdadeira sensação no mundo inteiro pela sua gameplay simples, mas extremamente desafiadora — isso até ser removido abruptamente das lojas de aplicativos pelo seu criador, Dong Nguyen.

Se você achava que nunca mais poderia jogar o game original, tenho boas notícias para você! Digo isso porque a The Flappy Bird Foundation — equipe de desenvolvedores formada por fãs do game — anunciou que relançará o game em breve na App Store, com uma cara completamente renovada.

Para conseguir tocar esse projeto, a fundação adquiriu os direitos do jogo, os quais estavam nas mãos da Gametech Holdings, e também de Piou Piou vs Cactus, outro jogo para dispositivos móveis (desenvolvido por Kek) que serviu como inspiração para Flappy Bird. “Foi uma jornada complicada de uma década para chegar até aqui, mas estamos muito animados para finalmente começar a compartilhar Flappy Bird mais uma vez com o mundo”, disse um representante da equipe.

Nós estamos mais do que animados para trazer Flappy Bird de volta e entregar uma experiência nova que manterá os jogadores engajados por muitos anos. Temos grandes planos para nosso pequeno Bird! —Michael Roberts, chefe criativo da The Flappy Bird Foundation

A The Flappy Bird Foundation não deu muitos detalhes sobre o jogo e nem divulgou uma data de lançamento, mas disse que ele incluirá novos modos de jogo (como um inspirado no basquete), personagens e até desafios de multijogador. Ela também divulgou um teaser do game, o qual mostra algumas imagens dessa nova edição:

Embora relatos deem conta de que o jogo estava gerando algo em torno US$50.000 em anúncios lá por 2014, Nguyen decidiu tirá-lo do ar depois de ele tomar proporções gigantes, as quais estavam “arruinando seu estilo simples de vida”:

I am sorry 'Flappy Bird' users, 22 hours from now, I will take 'Flappy Bird' down. I cannot take this anymore. — Dong Nguyen (@dongatory) February 8, 2014 Sinto muito, usuários de ‘Flappy Bird’, daqui 22 horas, eu vou tirar ‘Flappy Bird’ do ar. Não consigo mais lidar com isso. I can call 'Flappy Bird' is a success of mine. But it also ruins my simple life. So now I hate it. — Dong Nguyen (@dongatory) February 8, 2014 Eu posso chamar ‘Flappy Bird’ de um sucesso meu. Mas ele também está arruinando minha vida simples. Por isso eu o odeio agora.

O novo Flappy Bird será liberado primeiro na web ainda neste ano. A previsão é que ele seja lançado na App Store e no Google Play no ano que vem.

E aí, já bateu a nostalgia? 🕹️

Atualização 16/09/2024 às 12:15

O “novo Flappy Bird” ainda nem foi lançado, mas já está dando o que falar. Isso porque, como notado pelo AppleInsider, um pesquisador chamado Varun Biniwale descobriu na página oficial do game uma série de referências a criptomoedas que não foram sequer citadas no seu anúncio original.

Segundo Biniwale, existem referências a Web3, microtransações e uma criptomoeda chamada Solana no código do site. Ele também encontrou uma versão jogável desse novo Flappy Bird cujo placar de líderes está cheio de nomes de usuários ligados ao mundo das criptomoedas, como $FLAP.

Essa informação causou certo desconforto entre fãs do jogo original, que temem estar diante de apenas mais uma plataforma de criptomoedas, e não de um jogo realmente interessado em trazer de volta a febre de Flappy Bird. Dong Nguyen, inclusive, veio a público dizer que não tem nada a ver com essa nova empreitada e que não apoia criptomoedas:

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don't support crypto. — Dong Nguyen (@dongatory) September 15, 2024 Não, não tenho nada a ver com o jogo deles. Não vendi nada.

Eu também não apoio criptomoedas.

O criador do jogo original também negou ter vendido a sua propriedade intelectual para a The Flappy Bird Foundation, como é possível notar acima. Segundo informações do Inverse, a Gametech Holdings (empresa da qual o grupo alegou ter adquirido os direitos jogo) ganhou o direito de comprá-la em setembro de 2023, após argumentar para a Justiça que Nguyen havia abandonado o jogo anos antes — ou seja, Nguyen realmente não tem nada a ver com essa nova versão da sua criação.

Além disso, o chefe criativo da The Flappy Bird Foundation, Michael Roberts, também trabalha para a 1208 Productions, empresa que tem sua própria marca de NFTs : “Deez.”.

Que papelão, hein? 🤔