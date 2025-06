iPhones 16 Pro têm 5G mais rápido graças a novo modem da Qualcomm

Como bem sabemos, a Apple está trabalhando no seu próprio modem para smartphones, o qual poderá dar as caras em iPhones nos próximos anos. Enquanto ele não fica pronto, porém, a empresa continua dependendo dos chips da Qualcomm — parceira com a qual ela tem uma verdadeira relação de amor e ódio.

Publicidade

Os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max, apresentados no início desta semana, contam com o novíssimo Snapdragon X75, introduzido no ano passado pela gigante dos chips e que traz boas melhorias, como a tecnologia 5G Advanced.

Mas afinal, o quão melhor esse componente é? Felizmente, um teste conduzido pelo SpeedSmart com os novos aparelhos nos ajuda a responder essa pergunta.

Segundo o serviço, o novo modem traz melhorias de performance significativas para os smartphones da Maçã, que alcançaram uma velocidade de download média 23,7% maior em relação aos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max quando testados com as redes 5G das três principais operadoras dos Estados Unidos: AT&T, T-Mobile e Verizon.

Publicidade

Dessas, a operadora que viu os maiores ganhos foi a Verizon, com um ganho de impressionantes 26,4%. Ainda segundo as informações, os novos iPhones conseguiram atingir velocidades acima dos 400Mbps tanto na Verizon quanto na T-Mobile, o que é um resultado considerado forte. A AT&T, por sua vez, obteve um ganho um pouco abaixo, mas ainda bastante interessante, de 25,7%.

O Snapdragon X75 também desbloqueou melhorias em matéria de upload via 5G, com um crescimento médio de 22,1% nas três operadoras supracitadas. Isso se traduziu em velocidades acima dos 30Mbps na maior parte do tempo.

De acordo com o SpeedSmart, esses números devem melhorar ainda mais, uma vez que essas empresas expandirem suas coberturas do chamado 5G mmWave, o qual tem um alcance menor, mas uma velocidade drasticamente maior. Este, porém, continua restrito aos EUA.

Publicidade

Bom saber, não? 🙂

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

via AppleInsider