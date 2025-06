OWC anuncia Envoy Ultra, SSD externo veloz com suporte a Thunderbolt 5

Durante a IBC2024, a Other World Computing (OWC) apresentará oficialmente o Envoy Ultra, um novo SSD externo com tecnologia Thunderbolt 5 e velocidades de transferência superiores a 6.000MB/s, sendo uma das opções mais rápidas no mercado.

Ele é compatível com Thunderbolt 4 e 3 e USB4, oferecendo alto desempenho em diversos dispositivos, como Macs, iPads Pro, PCs e outros. Além disso, vale ressaltar que sua velocidade se ajusta conforme a capacidade da porta usada.

Projetado para criadores de conteúdo e profissionais da mídia, o Envoy Ultra busca otimizar fluxos de trabalho que envolvem arquivos grandes, como a edição de vídeos em 8K ou até em 12K.

O SSD é alimentado diretamente pela porta à qual está conectado, através do barramento, utilizando a energia fornecida pelo dispositivo (como um computador ou tablet) e já vem com um cabo USB-C embutido para facilitar a conexão.

O Envoy Ultra está disponível nas capacidades de 2TB e 4TB, com preços de US$400 e US$600, respectivamente. O SSD possui um design robusto e sem ventoinhas, feito de alumínio, sendo resistente a água, poeira e impacto, garantindo durabilidade.

Sua pré-venda começou hoje e as entregas deverão começar no final de outubro. Para quem estiver por Amsterdã (na Holanda), o SSD será exibido no Hall 7, Stand 7A.60, da IBC2024. O evento começará amanhã e terminará na próxima segunda-feira (16/9).

