Recursos dos AirPods Pro 2 para perda auditiva são uma solução acessível, mas há desafios

Anunciado no começo desta semana e aprovado hoje pela Food and Drug Administration (FDA, a “Anvisa dos Estados Unidos”), os recursos de Aparelho Auditivo (Hearing Aid) dos AirPods Pro 2 (que ainda serão liberados) geraram reações no mercado de dispositivos de audição de venda livre.

Vale notar que esse avanço só foi possível graças a uma mudança na legislação americana, já que, no final de 2022, a FDA anunciou a liberação de aparelhos auditivos de venda livre — tornando esses dispositivos mais acessíveis do que aqueles prescritos por especialistas.

Nesse sentido, os AirPods Pro 2 também deverão quebrar barreiras em torno do custo desses dispositivos. Disponíveis nos EUA por US$250, a opção da Apple é muito mais barata do que a maioria dos outros aparelhos auditivos da mesma categoria, como o Enhance Select 50R, da Jabra, que está disponível a partir de US$1.000.

De fato, o Seeking Alpha revelou que a notícia afetou o preço das ações das principais marcas de aparelhos auditivos — derrubando o valor de algumas, incluindo Amplifon, Demant, GN Store Nord e Sonova Holding.

Vantagens

A maioria dos aparelhos auditivos de venda livre também funcionam como fones de ouvido, então um único dispositivo servirá para ambas as funções de qualquer maneira.

No entanto, conforme destacado pela WIRED, os AirPods oferecerão duas vantagens significativas: eles não descompensarão o recurso de saúde auditiva durante a reprodução de conteúdo e permitem que os usuários o programem com um audiograma gerado por um profissional.

Além disso, em entrevista à CNN, a diretora executiva da Hearing Loss Association of America, Barbara Kelley, disse que espera que a novidade da Apple “encoraje mais pessoas a lidar com a perda auditiva”.

Segundo ela, ainda há um estigma associado à perda auditiva que vem com o envelhecimento. Nesse sentido, depois que a atualização for disponibilizada, será impossível saber se alguém usando os AirPods Pro 2 está ouvindo músicas ou usando-os como aparelhos auditivos.

Desafios

Apesar das possíveis facilidades que isso trará, os fones de ouvido sem fio da Apple apresentam “limitações” que não o tornam (ainda) a opção mais completa ou mesmo indicada para todos os usuários nesse cenário, conforme analisado por especialistas.

Segundo a CNBC, a diretora executiva da Hearing Industries Association, Bridget Dobyan, disse que “acolheu com satisfação” a entrada da Apple no mercado para aumentar a conscientização sobre a saúde auditiva, mas ainda há muitas situações de perda auditiva que exigem uma abordagem médica.

Uma grande desvantagem é que os usuários dos AirPods Pro 2 não se beneficiarão da mesma longa duração da bateria que poderiam obter ao usar opções mais caras de venda livre ou com receita. Isso porque os AirPods Pro 2 têm uma autonomia até 6 horas com uma única carga, ao contrário de outras opções, como CRE-E10 (da Sony), que oferece até 26 horas de uso contínuo.

Procurado pela CBS News, o otorrinolaringologista Dr. Sreek Cherukuri destacou uma outra possível desvantagem da investida da Apple em aparelhos auditivos. Segundo eles, os consumidores mais velhos — que são mais propensos a precisar de aparelhos auditivos — tendem a ter canais auditivos maiores. Isso significa que os AirPods podem não se encaixar bem neles.

Por fim, embora a Apple já tenha promovido o recurso para usuários com perda moderada da audição, a FDA destaca que aparelhos auditivos de venda livre não são um tratamento para perda auditiva “grave ou profunda”. Desse modo, aqueles com perda auditiva significativa ainda devem consultar um profissional de saúde.

O recurso

Para acessar o novo recurso de aparelho auditivo, donos dos AirPods Pro 2 terão que fazer um teste o qual analisará a perda auditiva reproduzindo uma série de sons. Após a configuração, o recurso permitirá realizar ajustes dinâmicos personalizados para que os usuários tenham os sons ao redor deles amplificados em tempo real.

Graças à ótima qualidade de áudio dos AirPods Pro 2, o perfil de audição personalizado do usuário será aplicado automaticamente a músicas, filmes, jogos e chamadas telefônicas em seus dispositivos, sem a necessidade de ajustar nenhuma configuração.

Apple e saúde

Essa, cabe notar, não é a primeira vez que a Apple se envolve na seara da saúde. Já há muito tempo, o Apple Watch pode detectar ritmos cardíacos irregulares associados à fibrilação atrial — o que pode levar a coágulos sanguíneos, derrame e insuficiência cardíaca —, entre outras métricas importantes.

Também nesta semana, inclusive, a Maçã anunciou que o Apple Watch Series 10 alertará os usuários sobre apneia do sono, uma condição em que a respiração para e recomeça repetidamente durante o sono — o recurso também será disponibilizado para o Series 9 e o Ultra 2.

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.