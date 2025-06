“Where’s Wanda?”, nova série do Apple TV+, ganha trailer

O Apple TV+ compartilhou hoje o trailer de “Onde Está a Wanda?” (“Where’s Wanda?”), sua série de comédia em alemão estrelada pela indicada ao prêmio Emmy Internacional Heike Makatsch (“Love Actually”) e por Axel Stein (“The Vault”).

“Where’s Wanda?” conta a história de Dedo e Carlotta Klatt (Stein e Makatsch, respectivamente), que estão desesperados para localizar sua filha desaparecida de 17 anos, Wanda —interpretada por Lea Drinda (“The Gryphon”) —, que desapareceu há meses sem deixar rastros. Quando a polícia não consegue encontrá-la, a família resolve o problema por conta própria ao investigar sua vizinhança — para descobrir que, por trás das portas, nenhum dos seus vizinhos é quem eles fingem ser.

O trailer foi divulgado pelo Apple TV+ no X (abaixo) e também no YouTube.

After Wanda Klatt goes missing, her family takes matters into their own hands and hatch a wild plan: Spy on the entire neighborhood.



The German-language series Where’s Wanda? premieres October 2 on Apple TV+ pic.twitter.com/veqJ2Xt40Z — Apple TV (@AppleTV) September 12, 2024 Depois que Wanda Klatt desaparece, sua família toma as rédeas da situação e cria um plano maluco: espionar a vizinhança inteira.

A série em alemão “Where’s Wanda?” estreará em 2 de outubro no Apple TV+.

A produção também conta com a participação do novato Leo Simon, da atriz e autora Nikeata Thompson (“How to Dad”), da apresentadora e atriz Palina Rojinski (“Welcome to Germany”), além de Kostja Ullmann (“My Blind Date With Life”) e Harriet Herbig-Matten (“Maxton Hall”). Há, ainda, participações de Devid Striesow (“Nada de Novo no Front”), Jasmin Shakeri (“A Flauta Mágica”) e Joachim Król (“O Homem Mais Desejado”).

Produzido pela UFA Fiction, a série é criada e escrita por Oliver Lansley (“Flack”), juntamente aos produtores executivos Nataly Kudiabor (“Arthur’s Law”) e Sebastian Werninger (“The Physician”). A série é cocriada e baseada em uma história de Zoltan Spirandelli (“Vaya con Dios”), e dirigida pelos cineastas Christian Ditter (“How To Be Single”), Tobi Baumann (“Faking Hitler”) e Facundo Scalerandi (“How to Sell Drugs Online”). Ditter também atua como produtor executivo.

“Where’s Wanda?” estreará globalmente com os dois primeiros episódios no dia 2 de outubro (uma quarta-feira), enquanto os restantes serão liberados semanalmente até 13/11.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

