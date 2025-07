App Gravador do iOS 18 permitirá arquivos com duas faixas de áudio, mas apenas nos iPhones 16 Pro

No evento em que apresentou ao mundo os seus mais novos iPhones, Apple Watches e AirPods, a Apple anunciou um novo recurso para o iOS 18: a capacidade de gravar em duas faixas de áudio no app Gravador (Voice Memos). De acordo com o MacRumors, no entanto, a novidade “parece” ser restrita aos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max.

Segundo o site, a restrição pode estar relacionada a requisitos técnicos específicos que seriam atendidos apenas pelos novos modelos mais avançados da Maçã, como o poder de processamento avançado do chip A18 Pro e os quatro microfones com qualidade de estúdio que equiparão os dispositivos.

Previsto para ser lançado no final deste ano, o novo recurso basicamente permitirá que usuários produzam composições musicais diretamente no Gravador. Isso porque será, possível, por exemplo, gravar primeiro uma parte instrumental e depois uma parte vocal tendo como base a gravação anterior, como detalhado pelo SoundGuys.

Funcionará assim: primeiro, o usuário gravará o som de algum instrumento normalmente no app. Depois, bastará tocar no ícone “+” para começar a composição de uma segunda faixa, a qual poderá ser gravada mesmo enquanto a faixa instrumental anterior estiver sendo reproduzida (como um karaokê).

Mesmo que não tenham sido usados fones de ouvido, o sistema usará o que a Apple chamou no evento especial de “processamento avançado” para isolar de forma inteligente a parte vocal e cancelar a música de fundo, entregando ao usuário as duas camadas de áudio “limpas”.

Após a gravação das duas faixas, o app ainda oferecerá um controle deslizante, o qual permitirá fazer um mix de ambas. Será possível, por exemplo, diminuir apenas a faixa instrumental (ou vice-versa) e adequar a gravação de acordo com as suas preferências idealizadas para o resultado.

Segundo a Maçã, esse recurso dará às gravações musicais no app Gravador um resultado mais profissional, visto que será possível separar as duas camadas de áudio para uma edição mais aprimorada ou até mesmo aproveitar apenas uma das faixas, caso seja do interesse da pessoa.

Apesar da limitação técnica… bem interessante, não acham?

