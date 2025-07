Atriz Bella Ramsey estrela vídeos sobre a Apple Intelligence no iPhone 16 Pro [atualizado]

Embora com a previsão de que seja lançada apenas no iOS 18.1, a Apple Intelligence foi alvo de uma série de vídeos publicitários publicados no canal oficial da Apple no YouTube, os quais demonstram como alguns dos principais recursos de inteligência artificial da empresa poderão ajudar no dia a dia dos usuários.

Os vídeos são protagonizados por ninguém menos que Bella Ramsey — atriz que fez bastante sucesso no ano passado ao interpretar a personagem Ellie na série “The Last of Us” (HBO) — e focam no uso da IA da Apple no iPhone 16 Pro. Nos Estados Unidos, vale recordar, o aparelho já pode ser encomendado a partir de hoje e estará disponível no dia 20/9.

O primeiro de três vídeos já publicados chama-se “Custom memory movies” (algo como “Vídeos de memória personalizados”), o qual mostra uma família tentando recordar momentos ao lado de um peixe durante seu velório. Com a Apple Intelligence, bastou fornecer uma descrição para que o app Fotos (Photos) gerasse uma memória personalizada e apropriada para o momento.

Apresentamos a Apple Intelligence no iPhone 16 Pro. Crie um vídeo de memória personalizado inserindo uma descrição no Fotos, e a Apple Intelligence encontrará as melhores fotos e vídeos para criar um enredo com seu próprio arco narrativo.

No segundo vídeo, “Email summary” (“Resumo de email”, em tradução livre), a protagonista é confrontada sobre o conteúdo de um email que, na verdade, não leu. Isso não é um problema com o recurso para resumir emails da Apple Intelligence, o qual a permite contornar a situação e discutir a (aparentemente longa) mensagem enviada em alguns segundos.

Apresentamos a Apple Intelligence no iPhone 16 Pro. Toque para revelar um resumo de um email longo no aplicativo Mail e vá direto ao ponto. Você também pode visualizar resumos de emails diretamente da sua caixa de entrada.

Por fim, em “More personal Siri” (“Siri mais pessoal”), a Apple mostra como a sua assistente está ainda mais pessoal. No vídeo, a protagonista usa a Siri para relembrar o nome de uma pessoa com quem ela se encontrou há meses. Graças à descrição fornecida e aos dados de localização do aparelho, a Apple Intelligence faz o trabalho direitinho.

https://youtu.be/TPe8revsg3k Apresentamos a Apple Intelligence no iPhone 16 Pro com uma Siri mais pessoal. Equipada com consciência do seu contexto pessoal, a capacidade de agir dentro e entre aplicativos e uma compreensão mais rica da fala, a Siri poderá ajudá-lo como nunca antes.

Embora prevista para ser lançada ainda neste ano (alguns recursos, como esses que envolvem a Siri, apenas no ano que vem), a Apple Intelligence ainda não tem previsão para chegar ao Brasil oficialmente, já que o português ficou de fora da lista de idiomas que passarão a ser suportados a partir do ano que vem.

De qualquer forma, por enquanto, será possível utilizá-la por aqui definindo o idioma do aparelho para o inglês (ou para um dos outros idiomas suportados, a partir do ano que vem). Isso, claro, se você tiver algum dos poucos aparelhos compatíveis com a tecnologia.

Atualização, por Rafael Fischmann 08/03/2025 às 07:35

Meses depois de veicular esses comerciais, e sem perspectiva agora nenhuma de quando todos os recursos estarão disponíveis, de ontem para hoje a Apple tirou do ar o VT com a atriz Bella Ramsey (o terceiro, acima) que era bem focado no entendimento de contexto pessoal da Siri com a Apple Intelligence.

Apple has just deleted this ad from their YouTube channel after leaving it up for months.



Interesting. https://t.co/sighuxC1vp pic.twitter.com/ao8hGWgZOi — Sam Kohl (@iupdate) March 8, 2025

Essa funcionalidade só é, agora, aguardada para 2026…

