Caixas dos iPhones 16 também não incluirão adesivos da Apple

Quem é consumidor de longa data da Apple certamente já foi agraciado com o clássico adesivo com o logo da empresa ao comprar um iPhone ou outro produto. De tão tradicionais, eles já viraram itens de colecionador e até de “personalização” em muitos veículos por aí.

Pois bem, a Apple está cada vez mais deixando essa era no passado. De acordo com informações confirmadas pela empresa e vistas pelo 9to5Mac, o item não será mais incluído por padrão na caixa dos iPhones 16, que começarão a ser disponibilizados daqui a uma semana — o que é mais uma medida tomada pela Maçã visando cumprir suas ambiciosas metas ambientais.

Segundo a reportagem, a Apple já informou aos funcionários das suas lojas sobre a remoção dos adesivos. A empresa até dará a opção aos consumidores de solicitar o adereço na hora da compra, mas isso só poderá ser feito por quem adquirir o aparelho em uma loja física da empresa.

Isso significa que quem optar por comprar um iPhone 16 em varejistas (seja loja física ou online) ou na Apple Store Online não será mais beneficiado com o “mimo”, uma vez que outros comerciantes e a loja online da Maçã não terão adesivos para distribuir.

Essa estratégia, embora inédita com os iPhones, não é nova. Com o lançamento dos novos iPads Air e Pro, no início do ano, a Apple deixou de incluir os adesivos nas caixas dos aparelhos, marcando uma virada de chave e o início do fim de uma era para a empresa e para seus consumidores.

