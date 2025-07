Com MagSafe, adaptador da Anker recarrega o iPhone e transfere dados

A Anker anunciou recentemente o MagGo USB-C Adapter, um leitor de cartões SD e TF que se acopla magneticamente ao iPhone via MagSafe e permite recarregar o aparelho durante a transferência de arquivos.

Publicidade

Considerado pela empresa um produto 3-em-1, o acessório tem o formato de um disco (semelhante a um carregador MagSafe) e conta com um cabo USB-C para ser anexado ao aparelho, garantindo mais estabilidade que adaptadores tradicionais.

Podendo também ser utilizado em iPads e MacBooks com USB-C, o produto desbloqueia a capacidade de gravar em ProRes 4K a 60 quadros por segundo quando usado com um cartão de memória com velocidade de escrita de 220MB/s e pelo menos 256GB de armazenamento.

Tornando a captura e a edição de vídeos simultaneamente mais prática, o produto conta ainda com uma porta USB-C na lateral — a qual pode recarregar o produto a até 42,5W quando conectado a um cabo e carregador externos (não incluído). Isso possibilita alimentar o iPhone via MagSafe.

Publicidade

Disponível nas cores preta, branca e teal, o MagGo USB-C Adapter pode ser adquirido por US$35 no site da Anker.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via The Verge