Como mudar a ordem das respostas em posts do Bluesky [iPhone e web]

Continuando a nossa série de artigos envolvendo a rede social Bluesky, hoje iremos mostrar como é possível alterar a ordem com que as respostas de uma postagem são exibidas.

Ao todo, é possível escolher entre quatro ordenações disponíveis:

Respostas mais antigas primeiro

Respostas mais recentes primeiro

Respostas mais curtidas primeiro

Aleatório

Veja como mudar isso! 😉

Como mudar a ordem das respostas em posts do Bluesky no iPhone

Com o app do Bluesky aberto, toque no botão com três risquinhos (no canto superior esquerdo) e vá até “Configurações”. Acesse “Preferências das Threads”; depois, em “Classificar Respostas”, faça a escolha desejada.

Como mudar a ordem das respostas em posts do Bluesky na web

Com a sua conta do Bluesky logada, acesse essa página para escolher uma das opções oferecidas. Ou, se preferir, clique em “Configurações” (na barra lateral esquerda) e vá em “Preferências das Threads”.

Fácil, não?! 😁