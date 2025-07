Como silenciar uma conta no Bluesky [iPhone e web]

A rede social Bluesky traz um ajuste que permite que você silencie um perfil. Com isso, qualquer notificação ou postagem não será mais vista por você.

Caso respondam a um post, haverá uma seção que engloba aquelas contas silenciadas. O serviço ainda diz que as pessoas não saberão que você silenciou elas.

Veja como ativar isso! 😁

Abra o app do Bluesky no seu iPhone ou acesse o site, por meio do seu navegador de preferência. Depois, acesse o perfil da pessoa/empresa que quiser silenciar, toque/clique nos três pontinhos e vá até “Silenciar Conta”.

Para ver uma lista com todas as contas silenciadas, acesse essa página ou, se estiver pelo app, toque nos três risquinhos (no canto superior esquerdo), em “Configurações” e “Moderação”.

Após selecionar “Contas silenciadas”, você verá uma lista delas.