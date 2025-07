Economize na compra do iPhone 16 usando o cartão da Nomad! [atualizado]

A linha iPhone 16 está batendo à porta e, para variar, a Apple cobrará pelos aparelhos aqui no Brasil quase o dobro dos valores que custam originalmente em dólar nos Estados Unidos — se considerarmos uma conversão direta da moeda americana para o real. Não será nenhuma novidade, inclusive, se os iPhones 16 figurarem no topo da lista dos mais caros do mundo mais uma vez, como é tradição.

Considerando o modelo iPhone 16 base como exemplo, a Apple cobra por ele US$800 nos EUA — vamos estipular um imposto americano de 6,5% (cobrado em Orlando, lugar muito frequentado por brasileiros) para o nosso cálculo.

No momento em que essa matéria é redigida, com a cotação do dólar em R$5,57, o valor original do aparelho seria equivalente R$4.745,64 — o que é R$2.273,46 a menos que os R$7.019,10 cobrados pela Maçã à vista no Brasil. E essa lógica se aplica a toda a linha, como você pode ver na tabela abaixo.

Aparelho Preço

(original) Preço

(conversão direta para R$) Preço

(oficial no Brasil, à vista) Economia iPhone 16

(128GB) US$800 + 6,5% R$4.745,64 R$7.019,10 R$2.273,46 iPhone 16 Plus

(128GB) US$900 + 6,5% R$5.338,85 R$8.549,10 R$3.210,25 iPhone 16 Pro

(128GB) US$1.000 + 6,5% R$5.932,05 R$9.449,10 R$3.517,05 iPhone 16 Pro Max

(256GB) US$1.200 + 6,5% R$7.118,46 R$11.249,10 R$4.130,64

Essa diferença gritante faz com que muitos brasileiros optem por comprar seus aparelhos no exterior — principalmente quem quer ter um iPhone novo bem próximo ao período de lançamento, visto que não há muita diferença entre o valor cobrado oficialmente no site da Apple e o de grandes varejistas, que costumam diminuir com o tempo.

A Nomad, parceira do MacMagazine sobre a qual já falamos muitas vezes aqui, pode ser uma grande aliada caso você tenha a oportunidade de adquirir um iPhone no exterior. Com uma conta americana completa e com taxas mais baixas em relação aos cartões de crédito internacionais, você poderá economizar ainda mais na compra do aparelho novo!

Com o cartão de débito físico e virtual da Nomad, que é aceito em mais de 180 países, você paga apenas 2% de spread e 1,1% de IOF — números bem inferiores às taxas aplicadas pelos cartões de crédito tradicionais, os quais cobram spread de ~4% e IOF em torno de ~4,38% sobre cada compra. De acordo com a Nomad, a economia é de até 10% ao comprar utilizando o seu cartão.

Quanto eu economizo?

Vamos considerar novamente o preço do iPhone 16 nos EUA (de US$800): com a Nomad, convertendo o valor para o real na cotação supracitada e aplicando as taxas de spread e IOF, temos um preço final de R$4.890,48 para o aparelho. Usando um cartão internacional tradicional, esse valor cresce para R$5.154,60 — um aumento de R$264,12 (cerca de 5,4%) apenas em taxas!

Abra sua conta e ganhe até US$50 de cashback!

De 16 a 30 de setembro [Atualização: a promoção foi prorrogada, confira abaixo!], as primeiras 200 pessoas que abrirem a conta na Nomad usando o código 50MAC e fizerem a primeira operação de câmbio até 15 dias após a abertura da conta, receberão um cashback de US$50 para aproveitar como quiser!

Para participar, basta baixar o app da Nomad, cadastrar-se usando o código supracitado no campo dedicado e realizar a operação para aproveitar o benefício!

Nesta tela, digite o cupom 50MAC para ganhar até US$50 de cashback!

Mas corra, pois o cupom é limitado a 200 usos!

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo taxas bastante menores que as dos cartões de crédito internacionais.

Além de poder fazer compras, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e Nasdaq), comprar ações, ETFs, ETFs de renda fixa e REITs… tudo a partir de US$1 e sem taxa de corretagem, a conta de banking da Nomad é assegurada em até US$250 mil pelo Community Federal Savings Bank, membro do fundo garantidor dos EUA (FDIC), para cada tipo de conta por titular. Já a conta de investimentos, aberta em parceria com a Drive Wealth — membro do FINRA —, é assegurada pelo SIPC em até US$500 mil, sendo US$250 mil em solicitações em dinheiro.

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

E não para por aí: com a sua conta Nomad você tem acesso a descontos em lojas parceiras e ainda pode aproveitar o Nomad Lounge, que concede acesso a uma das melhores salas VIP do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Só na Nomad você tem uma conta internacional sem taxas mensais de manutenção, até 10% de economia em compras e IOF de 1,1% para a conta de banking e de apenas 0,38% para a conta de investimentos.

Atualização 01/10/2024 às 15:30

A promoção foi prorrogada até 15 de outubro e mais cupons foram emitidos, então aproveitem a oportunidade de ganhar até US$50 em cashback com a Nomad usando o código 50MAC !

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.