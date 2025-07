iOS 18 permitirá migrar dados do Android para o iOS com um cabo

A Apple aprimora cada vez mais seus recursos de migração de dados de um dispositivo para outro — e, com o iOS 18, foi confirmado que será possível migrar seus dados de um dispositivo Android diretamente para seu iPhone usando um cabo, como indicado em um documento [PDF] divulgado nesta semana com todos os recursos do novo sistema.

Até o momento, o aplicativo de migração para o iPhone só funcionava via Wi-Fi, de modo que o processo pode ser lento e/ou inconstante. No entanto, com o iOS 18, a Apple entendeu os problemas de limitar esse recurso a uma conexão Wi-Fi e decidiu tornar compatível a transferência por cabo.

Existirão, portanto, três formas de migrar seus dados:

Conexão via cabo : requisita um cabo com entradas tanto para o dispositivo Android quanto para o iPhone (Lightning e/ou USB-C).

: requisita um cabo com entradas tanto para o dispositivo Android quanto para o iPhone (Lightning e/ou USB-C). Conexão via Rede Privada : funciona através do emparelhamento entre os dois dispositivos (não sendo necessário uma conexão Wi-Fi).

: funciona através do emparelhamento entre os dois dispositivos (não sendo necessário uma conexão Wi-Fi). Conexão via Wi-Fi 5GHz: uma opção mais rápida do que a transferência em uma rede 2,4GHz.

Dados do SIM e gravações

Outro detalhe interessante é que, caso o seu dispositivo Android seja Dual-SIM, o iOS 18 preservará os rótulos de cada chip durante a transferência do histórico de chamadas. Ou seja, uma vez que ligar para um número salvo, o iPhone usará automaticamente a linha correta com o objetivo de facilitar a adaptação.

Ademais, as suas gravações de áudio serão exportadas diretamente para o aplicativo padrão do iOS, Gravador (Voice Memos) — exceto caso o áudio a ser transferido seja de um formato o qual o iOS não reconhece.

Caso esse processo seja muito confuso, o iOS disponibiliza um recurso de dicas e tutoriais para facilitar o entendimento do sistema de transferência. Esses tutoriais se dividem em opções de como utilizar a Central de Controle, navegação por gestos no iPhone e configurações rápidas e ajustes de privacidade.

O iOS 18 será lançado na próxima segunda-feira (16/9) para todos os dispositivos compatíveis.