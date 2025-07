Prazos de entrega do iPhone 16 Pro Max pulam para outubro nos EUA

Se você estava planejando adquirir um iPhone 16 Pro Max na pré-venda para recebê-lo já no dia do seu lançamento, 20 de setembro, saiba que o seu o tempo acabou. Isso porque todos as versões do smartphone mais caro da Apple já estão com prazos de entrega que se estendem para outubro na Apple Store Online dos Estados Unidos.

Como notado por algumas pessoas nas redes sociais, os iPhones 16 Pro Max nas cores titânio preto e titânio-deserto parecem ter sido os primeiros a se esgotarem. Por outro lado, boa parte dos modelos do iPhone 16 Pro ainda estão previstos para chegarem na próxima sexta-feira — o que com certeza não vai durar muito tempo.

Todos os modelos de iPhones 16 (de entrada), por outro lado, ainda serão entregues no lançamento caso sejam adquiridos hoje nos EUA, com exceção do iPhone 16 verde-acinzentado de 256GB. Isso, entretanto, já era esperado, uma vez que os iPhones mais caros têm liderado as vendas da Apple há algum tempo.

E em Portugal?

Em Portugal, onde a pré-venda também começou hoje, a situação é bastante parecida, com todos os iPhones 16 Pro Max previstos para serem entregues apenas no próximo mês. A disponibilidade dos modelos do iPhone 16 Pro, em contrapartida, parece estar menor no país europeu do que nos EUA, uma vez que a maior parte deles estão previstos para chegar entre 2 e 3 semanas.

Quando falamos dos modelos mais baratos menos caros, a maior parte das versões tanto para o iPhone 16 quanto para o 16 Plus está com previsões de entrega entre os dias 20/9 e 23/9. Alguns poucos modelos, como certas versões com 512GB de armazenamento, estão previstas para chegar entre 7 e 10 dias úteis.

No Brasil, é claro, a pré-venda ainda não começou. De acordo com a Apple, isso só vai acontecer em 24 de setembro.

