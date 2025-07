Promoções na App Store: Slayaway Camp, Retro Racing, Distressed FX e mais!

Fechando a semana nesta sexta-feira de início de pré-venda dos iPhones 16 com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Das mentes criadoras de sucessos como Bejeweled e Peggle, conheça Slayaway Camp, um puzzle que presta um belo tributo aos sangrentos filmes de horror na era de ouro do VHS.

Ninguém está a salvo, não há lei que possa proteger as crianças e os animais. No jogo, você controla Skullface, um assassino terrível que deseja acabar com todos do acampamento que dá nome ao game.

Confira o trailer:

Se você tiver coragem, aproveite o desconto e boa diversão! 😶

Publicidade

Abaixo mais jogos e aplicativos que, juntos, somam mais de R$230 em descontos:

Jogos

Jogo de corrida.

Publicidade

Jogo de ação.

Jogo de aventura.

Jogo de reação.

Aplicativos

Efeitos para fotos.

Publicidade

Para acompanhar seus podcasts favoritos.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️