Reparos de iPhones 16 podem chegar a até R$7,6 mil!

A Apple revelou os custos oficiais de reparos para sua mais recente linha de iPhones, apresentada na segunda-feira passada. Os preços variam conforme o tipo de dano e o modelo; aqui no Brasil, eles partem de R$839 e podem chegar a R$7,6 mil.

Para o iPhone 16, por exemplo, o reparo de uma tela rachada custa R$2.269, enquanto o conserto do vidro traseiro é estimado em R$1.489; já a combinação de reparos da tela frontal e do vidro traseiro sai por, pelo menos, R$3.519.

Outros reparos comuns, como a substituição da bateria, têm valores aproximados em R$839 para os iPhones 16/16 Plus e R$999 para os iPhones 16 Pro/16 Pro Max; reparos na câmera traseira partem de R$1.489 e outros danos, de R$5.199.

Confira a lista completa de custos dos reparos aqui no Brasil:

Tipo de reparo iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Tela rachada (somente dianteira) R$2.269 R$2.679 R$2.679 R$3.329 Danos no vidro traseiro R$1.489 R$1.749 R$1.489 R$1.749 Tela rachada e dano no vidro traseiro R$3.519 R$4.389 R$4.089 R$4.759 Bateria R$839 R$839 R$999 R$999 Câmera traseira R$1.489 R$1.489 R$2.329 R$2.329 Outros danos R$5.199 R$5.719 R$6.439 R$7.599

Em Portugal, os reparos dos iPhones 16 variam de 109€ para baterias a 899€ para danos mais graves no iPhone 16 Pro Max. Reparos de tela custam entre 339€ e 489€, e danos no vidro traseiro variam de 199€ a 229€.

Abaixo, a listagem dos custos dos serviços nos iPhones 16 em Portugal:

Tipo de reparo iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Tela rachada (somente dianteira) 339€ 405€ 405€ 489€ Danos no vidro traseiro 199€ 229€ 199€ 229€ Tela rachada e dano no vidro traseiro 479€ 549€ 519€ 609€ Bateria 109€ 109€ 135€ 135€ Câmera traseira 199€ 199€ 299€ 299€ Outros danos 659€ 729€ 799€ 899€

Já nos Estados Unidos, os custos de reparo variam de US$99 para a troca de bateria no iPhone 16 a US$749 para reparos mais complexos no iPhone 16 Pro Max. Danos na tela e no vidro traseiro custam entre US$169 e US$379, dependendo do modelo.

Eis a lista completa de reparos dos iPhones 16 nos EUA:

Tipo de reparo iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Tela rachada (somente dianteira) US$279 US$329 US$329 US$379 Danos no vidro traseiro US$169 US$199 US$169 US$199 Tela rachada e dano no vidro traseiro US$399 US$449 US$429 US$499 Bateria US$99 US$99 US$119 US$119 Câmera traseira US$169 US$169 US$249 US$249 Outros danos US$549 US$599 US$649 US$749

Com o AppleCare+, nos EUA, esses valores são reduzidos para taxas fixas, como US$29 em reparos de tela. Como sabemos, a substituição da bateria pode ser gratuita — o que significa um economia bastante expressiva para os usuários.

Veja, abaixo, a lista dos preços dos serviços com a AppleCare+ nos EUA:

Tipo de reparo iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Tela rachada (somente dianteira) US$29 US$29 US$29 US$29 Danos no vidro traseiro US$29 US$29 US$29 US$29 Tela rachada e dano no vidro traseiro US$58 US$58 US$58 US$58 Bateria Grátis Grátis Grátis Grátis Câmera traseira US$99 US$99 US$99 US$99 Outros danos US$99 US$99 US$99 US$99

O que acharam dos preços? 💸

