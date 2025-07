Como adicionar uma descrição em imagens no Bluesky [iPhone e web]

Assim como outras redes sociais, o Bluesky permite que você adicione uma descrição das imagens que utilizar em suas postagens. Assim, quem usa algum leitor de tela (como o VoiceOver) poderá ouvi-la e saber do que se trata.

Nos parágrafos a seguir, mostraremos como é supersimples fazer esse procedimento no aplicativo para iPhones e também pela web, usando o seu navegador de preferência.

Como adicionar uma descrição em imagens no Bluesky

Com o app ou o site do Bluesky aberto, toque/clique no botão de nova postagem normalmente e adicione a foto que quiser. Em seguida, basta selecionar o botão “+ALT” e adicionar o texto alternativo que quiser.

Quando estiver satisfeito, vá até “Feito” e siga o processo de publicação normalmente.

Como exigir uma descrição ao postar imagens no Bluesky

Para não se esquecer de adicionar descrições nas imagens, você pode ativar um lembrete:

Pelo app do iPhone: toque no botão com três risquinhos (no canto superior esquerdo), vá até “Configurações”, depois em “Acessibilidade” e ative a opção “Exigir texto alternativo antes de postar”.

Na web: basta acessar essa página e ativar a mesma opção.

Além disso, é possível ativar um ajuste na mesma página que fará com que os emblemas de texto alternativo sejam exibidos ainda maiores.