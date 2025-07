Como escolher os idiomas de conteúdos do seus feeds no Bluesky [iPhone e web]

Ainda sobre a rede social Bluesky, hoje mostraremos como é possível escolher, de forma manual, os idiomas que serão usados para mostrar os conteúdos nos seus feeds.

É importante lembrar que, caso não faça essa escolha, todos os idiomas serão apresentados. Veja como selecionar as línguas para que apareçam no seu app! 🙂

Como escolher os idiomas de conteúdos no Bluesky pelo iPhone

Com o app aberto, toque nos três risquinhos (no canto superior esquerdo) e vá até “Configurações”. Depois, acesse “Idiomas” e use o menu suspenso abaixo de “Idiomas do Conteúdo” para selecioná-los.

Quando terminar, vá até “Feito”.

Como escolher os idiomas de conteúdos no Bluesky pela web

Com o site do Bluesky aberto, clique em “Configurações” (na barra lateral) e depois em “Idiomas”. Ou, se preferir, abra diretamente esse link.

Clique no menu suspenso abaixo de “Idiomas do Conteúdo” para escolhê-los e confirme indo até “Feito”.

Simples, não?! 😊