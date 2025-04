Tech Mix: 7 perfis para seguir, 4 apps para relaxar e um data center bilionário no RS

Sempre estou em busca de boas fontes de inspiração no Instagram. Com tantas opções de conteúdo, encontrar perfis que realmente agregam valor dá um trabalhinho. Por isso, nesta edição da Tech Mix, selecionei sete perfis que sigo e que me inspiram.

Além disso, para aqueles momentos em que você precisa relaxar e recarregar as energias, selecionei quatro aplicativos que vão auxiliar a desestressar e encontrar o equilíbrio. E, para fechar, uma notícia importante: a cidade de Eldorado do Sul terá investimento pesado em tecnologia para se reerguer após uma grande tragédia climática.

Vamos lá?

7 perfis para seguir no Instagram

Partindo do pressuposto que você já segue o MacMagazine (se não segue, agora é o momento, aqui) trouxe hoje 7 perfis que, de alguma forma, trazem inspiração para minha vida — ou até para a Tech Mix.

Para abrir o perfil, basta tocar/clicar no nome.

Já citei aqui desde a primeira coluna, já fui em várias palestras e eventos, e o que mais me agrada é a atenção que ela dá para o pensamento crítico, algo essencial para termos em meio a tantas opções neste ramo que acompanhamos. Inteligência artificial e marketing no geral também são pautas presentes.

Especialista em marketing digital, ela traz uma série de dicas para alavancar o seu perfil, seja profissionalmente para vendas e anúncios, ou apenas para você que quer viralizar uns Reels. Muito criativa, está nos meus favoritos do Insta.

Aqui é um misto de, como ele mesmo diz em sua bio, “IA, produtividade, criatividade e muita curiosidade inútil”. Ora estou aprendendo algo interessante (de tecnologia ou não), ora estou rindo sem motivos aparentes. Fora o agradável clima estético do perfil.

Editor na Forbes na área de tecnologia, Luiz sempre traz comentários e cortes relevantes sobre temas pertinentes de tecnologia. Você também encontrará conteúdo geek e gamer.

O perfil diz ser dedicado a marketing digital, para pequenas e médias empresas, mas é recheado de dicas para qualquer pessoa. Sugere ferramentas gratuitas, fala de problemas e soluções para postagens com baixo alcance, e até dicas de aplicativos para celular.

Fugindo da lista brasileira, iJustine está aqui porque é a única diretamente ligada a assuntos Apple e, principalmente, por ser muito empolgada para fazer qualquer review tech. É sempre muita emoção e entusiasmo em testar um iPhone 16, ou uma capinha que se parece um bolo confeitado.

Rita é a persona drag de Guilherme Terreri, professor de língua e literatura inglesa, com um canal no YouTube com mais de 1,2 milhão de inscritos e headliner de eventos grandiosos, como o RD Summit. Parece o perfil mais distante dos temas aqui falado, mas aos olhos deste que vos escreve, traz pautas públicas tão importantes quanto. Distante ou não, Rita faz parte do Mix escolhido da semana, que trará boas reflexões.

Você tem indicações de perfis, sejam tech ou não? Comente aqui! Se você não curtiu algum, calma, vou lhe desestressar em 5… 4…

4 apps para relaxar e desestressar

Não seria muito mais fácil se você conseguisse se exercitar, alongar, relaxar, meditar e ainda tirar o stress só seguindo instruções do celular? Pasme, é mais fácil do que você imagina.

Abaixo, quatro aplicativos para instalar no seu iPhone e testar as principais funções antes de decidir assinar e pagar por algo.

O Positiv oferece meditações guiadas específicas para ansiedade, estresse, insônia, medo, entre outras situações. Tem frases motivacionais diárias, músicas relaxantes e cursos com especialistas, psicólogos, médicos e PhDs.

O Calm já venceu vários prêmios da Apple, inclusive de aplicativo do ano. Ter versões dedicadas para a Apple TV e o Apple Watch são um diferencial, mas também tem funções específicas, como histórias pra dormir, sons e cenários relaxantes, e salva tudo no app Saúde (Health).

O Pillow é bastante usado por quem gosta de monitorar o sono, pelo acompanhamento automático e pelos relatórios completos. Ele grava o ronco e sons noturnos, sabe o momento ideal de lhe despertar e tem dicas personalizadas, como o seu cronotipo de sono.

Agora, se você não dorme com meditação nem gosta de nada lhe monitorando à noite, você precisa conhecer o Bend. Faço pilates e devo dizer que esse app se aproxima muito do relaxamento que sinto após 50 minutos me esticando e fazendo alongamentos. Melhora a sua flexibilidade, a mobilidade e alivia as dores em várias regiões do corpo. Recomendadíssimo!

Data center bilionário no RS

O município Eldorado do Sul aposta na implantação de um data center de R$3 bilhões para evitar o êxodo de moradores, após grande tragédia climática. A construção e a operação da unidade poderá gerar cerca de 3 mil novos empregos diretos.

O valor anunciado, como apontado pelo jornal Zero Hora, representa 12,5 vezes o orçamento anual do município, o que causará um impacto significativo na economia e na arrecadação municipal.

Esperamos que se forme uma cadeia produtiva, que venha para cá uma mão de obra qualificada, com bons salários. A cidade terá de oferecer bons locais para essas pessoas morarem e uma boa qualidade de vida. —ERNANI GONÇALVES, Prefeito de Eldorado do Sul.

A empresa de infraestrutura para centro de dados, Scala Data Center, escolheu o Brasil após descartar a Noruega como outro possível destino. O prefeito acredita que esse feito colocará o município em uma espécie de Vale do Silício.

E essa foi a Tech Mix desta semana. Aproveite para ver edições passadas aqui. Até a próxima! 😉