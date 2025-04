Alguns Macs com o chip M4 já estariam prontos para lançamento

Passada toda a euforia após a keynote de apresentação dos novos iPhones, Apple Watches e AirPods, agora os olhos começam a se voltar para o próximo (e provavelmente o último) evento da Apple neste ano, no qual deverão ser apresentados novos iPads e os primeiros Macs com o processador M4.

Na mais recente edição da sua newsletter “Power On” (na Bloomberg), o jornalista Mark Gurman falou um pouco sobre o que esperar para essa próxima keynote, a qual deverá acontecer “nas próximas semanas” — provavelmente em outubro, se a Maçã seguir a estratégia da maioria dos anos anteriores.

Segundo Gurman, veremos assim os primeiros Macs desenhados com a inteligência artificial em mente. Embora a empresa já venha destacando há algum tempo o poder dos seus computadores para tarefas de IA, eles serão os primeiros anunciados após o lançamento da Apple Intelligence, previsto para breve.

O jornalista reafirmou que o planejamento da Apple para Macs é o seguinte:

J604 : um novo MacBook Pro de 14 polegadas de entrada, com o chip M4 base;

um novo MacBook Pro de 14 polegadas de entrada, com o chip M4 base; J614 e J616 : novos MacBooks Pro de 14″ e 16″ com duas opções mais avançadas do processador (provavelmente, “M4 Pro” e “M4 Max”);

e novos MacBooks Pro de 14″ e 16″ com duas opções mais avançadas do processador (provavelmente, “M4 Pro” e “M4 Max”); J623 : novo iMac com o chip M4;

novo iMac com o chip M4; J773 : um Mac mini redesenhado com os chips M4 e “M4 Pro” como opções.

Fontes de Gurman destacaram que a maioria desses Macs já está saindo das fábricas (com exceção dos MacBooks Pro e do Macs mini mais avançados) e já estão prontos para o lançamento. Obviamente, a Apple esperará até que toda a linha planejada esteja pronta para chegar às prateleiras ao mesmo tempo.

Após esse evento, deveremos contar com novos lançamentos de computadores da Maçã apenas em 2025, com novos MacBooks Air ( J713 e J715 ) no primeiro trimestre, um novo Mac Studio ( J575 ) mais para a frente e um Mac Pro ( J704 ) previsto para ser lançado antes do final do ano que vem.

