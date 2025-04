App Apple Sports finalmente ganha suporte para as Atividades ao Vivo

O aplicativo gratuito de esportes da Maçã, o Apple Sports, vem recebendo importantes atualizações que adicionam diversos recursos novos para aqueles que gostam de acompanhar seus esportes favoritos diretamente pelo iPhone. Hoje, ele foi atualizado para a sua versão 2.0.

A novidade da vez é o suporte ao iOS 18 e ao watchOS 11 para o recurso Atividades ao Vivo (Live Activities). Com essa função, usuários poderão acompanhar placares de todos os times e ligas disponíveis no aplicativo em tempo real. Essas informações poderão ser, inclusive, exibidas na tela Bloqueada do iPhone e do Apple Watch, além de na Ilha Dinâmica (Dynamic Island), no caso do primeiro.

A Apple adicionou também um novo menu colapsável para facilitar a tarefa de alternar entre as suas ligas e uma nova página de pesquisa, de acordo com o changelog da nova versão.

A Apple vem atualizando constantemente o aplicativo com novidades que incluem tanto mecânicas novas quanto também esportes, times e placares novos. Atualmente, o app conta com cobertura dos seguintes campeonatos:

NFL

NCAAF

MLS

MLB

NBA

WNBA

NCAA basketball (masculino e feminino)

NHL

NWSL

Premier League

Bundesliga

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Serie A

Nas últimas atualizações, o aplicativo adicionou recursos como resultados da NFL e futebol universitário, playoffs atualizados da NBA e da NHL, dados atualizados da MLB e suporte à Leagues Cup e à MLB, dados da NCAA March Madness e mais, tornando-se cada vez mais essencial para os fãs.

Infelizmente, o Apple Sports ainda não está disponível no Brasil e nem conta com uma data para chegar por aqui. Por enquanto, ele está apenas disponível nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá.

via MacRumors