App SmartGym recebe novidades focadas no iOS 18 e no watchOS 11

Software brasileiro e vencedor do prêmio de melhor aplicativo para Apple Watch nos App Store Awards em 2023, o SmartGym se tornou uma ferramenta essencial para aqueles que têm uma rotina de treinos. E o aplicativo acaba de receber novidades importantes focadas no iOS 18 e no watchOS 11.

Uma das grandes novidades que o SmartGym está trazendo é o suporte total à Apple Intelligence. O app, vale notar, já é integrado à Siri desde o início de 2016. Para o iOS 18, o código foi completamente reescrito de modo a incorporar recursos mais modernos, rápidos e atualizados, e também para usufruir de todas as capacidades que a AI oferece.

A partir de agora, uma vez que o treino for iniciado por um comando de voz da Siri, o usuário poderá dizer qual será a rotina de treino do dia. Este recurso não precisará de nenhum tipo de atalho ou configuração, pois usa a API do app Exercício (Workout).

A nova versão também conta com vários App Intents e App Shortcuts, com o discurso de que não serão necessárias configurações — todos os novos recursos são de fácil uso e acesso. Com apenas um toque, é possível ver frequência cardíaca média, calorias, resumo da semana e duração dos treinos.

Agora, além de especificar as rotinas que deseja fazer, será possível escolher uma específica para verificar algo ou realizar a edição da sua rotina no app. Personal Trainers também receberam recursos novos, podendo por um único atalho especificar os treinos dos seus alunos — e o atalho exibe a rotina inteira sem precisar abrir o aplicativo.

O SmartGym é conhecido por sua extensa e rica biblioteca de exercícios, contando mais de 690 deles. No entanto, as especificações dessa biblioteca só estavam disponíveis em inglês e português — mas, com o iOS 18, poderão ser traduzidas para qualquer idioma apenas com um toque.

A Central de Controle do iOS 18, por sua vez, agora permite ativar um atalho para o SmartGym com inúmeras funções diferentes.

Para o botão de Ação dos iPhones e dos Apple Watches Ultra, um novo atalho facilitará o acesso às próximas etapas. Cada vez que for pressionado, o usuário será guiado para a próxima etapa, seja iniciando o cronômetro de descanso, registrando uma nova série, passando para o próximo exercício ou encerrando o treino.

O botão editável da tela Bloqueada também oferece a opção de ativar um atalho do aplicativo, podendo ser configurado para realizar diferentes funções, como iniciar um treino ou uma rotina predeterminada.

No watchOS, o aplicativo recebeu diversas novidades também — começando por uma nova interface personalizável de Atividades ao Vivo (Live Activities).

Além disso, graças aos widgets, é possível adicionar inúmeras interações diferentes que podem passar pelos gráficos na interface de usuário.

Muito requisitado, agora a Smart Action do Apple Watch tem a função de Toque Duplo (Double Tap), que imediatamente poderá iniciar um cronômetro de descanso, uma nova série, passar para o próximo ou encerrar.

Anteriormente, o aplicativo não separava as calorias totais daquelas ativas por conta de uma limitação do watchOS 10; agora, porém, isso finalmente mudou e ele exibe separada e detalhadamente o gráfico do seu treino.

Por fim, o SmartGym está ganhando total compatibilidade com o Apple Watch Series 10, usufruindo de sua nova tela maior.

A mais nova versão do SmartGym já está disponível na App Store para iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e Apple Vision Pro.