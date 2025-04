App Tripsy ganha experiência mais imersiva, customizável e integrada ao iOS

O aplicativo brasileiro Tripsy, criado para viajantes, recebeu hoje mais uma grande atualização que traz inúmeras novidades — assim como mais integração ao iOS!

Funcionando como um assistente virtual de viagens, o Tripsy é um aplicativo que tem como objetivo ajudar a organizar todas as etapas da sua viagem em diversos núcleos, de forma prática, como: criar roteiros detalhados, compartilhar seu itinerário, armazenar documentos importantes, receber alertas de voos, acessar informações que estão offline (sem dados móveis ou Wi-Fi) e personalizar a sua viagem; com isso, a versão 3.0 tem como foco maximizar a eficiência desse software com os novos recursos oferecidos no iOS 18.

A primeira mudança a ser notada na nova versão é a integração do mapa com as informações essenciais da sua viagem. A partir de agora, o mapa sempre estará presente atrás dos detalhes em destaque da sua viagem programada — com isso, o uso será ainda mais intuitivo e prático.

Outra grande mudança é que agora o feed geral do aplicativo será totalmente personalizável a partir do seu gosto — podendo exibir itinerário, lista de documentos, atividades recentemente adicionadas e atalhos rápidos para sua lista de atividades, bem como um resumo das suas despesas na viagem.

O itinerário também mudou e, com isso, você poderá ver um calendário na horizontal no topo da lista; ele estará sempre visível e mostrará todos os dias da sua viagem; ao tocar no calendário, pode-se rolar pela lista com o indicador do número de atividades por dia.

Após você configurar a sua viagem, basta usar a barra de pesquisa para encontrar rapidamente qualquer atividade, documento, nota ou email associado a ela. O objetivo é tornar o mais prático possível encontrar o que precisa.

O sistema de atividades foi simplificado em 5 abas: Voos, Rotas, Lugares, Aluguel de carros e Hospedagens. Nas abas Lugares e Rotas, você pode filtrar por subcategorias mais específicas, sendo mais de 40 que foram totalmente refeitas. Agora também é possível filtrar por cidade, assim como ordenar a lista por título, data, status (estando concluído ou não) e a distância do local selecionado.

Todas as suas viagens que estão sincronizadas no aplicativo terão um sistema de estatísticas detalhadas com todas as informações coletadas do início ao fim da sua viagem — sendo possível acessar um resumo de países visitados, aeroportos, distâncias de trem, distâncias de viagem de carro, hotéis e diversas outras coisas. Na primeira vez que iniciar, pode ser que demore um pouco para sincronizar todos os dados das viagens.

Em sua lista de atividades (restaurantes, bares e cafés), será possível ordenar distância do seu hotel, da sua localização atual ou de qualquer outro local da sua viagem. A partir de círculos, o mapa mostrará a distância indicando se está 1km, 2km ou 3km de onde você está.

O sistema para adicionar novas atividades também foi reformulado. Você pode escolher com base nas cinco categorias principais que o aplicativo apresenta. Para lugares, basta pesquisar e será categorizado automaticamente.

Por fim, alguns outros recursos que a nova versão do aplicativo trouxe:

Informações de gastos para cada atividade (suporta qualquer moeda e múltiplas moedas por viagem).

Capacidade de criar uma nova rota a partir de qualquer atividade.

O Tripsy 3.0 já está disponível gratuitamente na App Store e conta com assinaturas internas para desbloquear sua versão Pro.