Apple já estaria testando três cores “especiais” para os “iPhones 17 Pro” [atualizado]

Conhecidos pelos seus tons mais sóbrios em comparação aos dos modelos mais baratos, os iPhones Pro quase sempre são lançados nas cores branca e preta, as quais são comumente acompanhadas de uma terceira (ou quarta) opção “especial”, que não costuma se repetir no ano seguinte.

Em 2020, por exemplo, tivemos os iPhones 12 Pro azul-pacífico; em 2021, os iPhones 13 Pro azul-sierra; em 2022, os iPhones 14 Pro roxo-profundo; e, em 2023, os iPhones 15 Pro titânio azul. Este ano, temos os iPhones 16 Pro titânio-deserto, mas já começaram a pintar rumores sobre a cor especial que estará disponível com os “iPhones 17 Pro”.

De acordo com o leaker Majin Bu [@MajinBuOfficial], a Apple está atualmente experimentando três cores bastante familiares para os seus próximos telefones topos-de-linha:“Titanium Blue” (“Titânio azul”, em tradução direta), “Titanium Purple” (“Titânio roxo”) e “Titanium Green” (“Titânio verde”).

Embora a Maçã já tenha lançado iPhones Pro com cores parecidas recentemente, todas elas contariam com tons diferentes, tal como aconteceu com os azuis dos iPhones 12 Pro e 13 Pro, por exemplo.

A cor “Titanium Blue” seria “mais brilhante que o “azul Yuangfeng”, enquanto o “Titanium Purple” seria similar ao roxo-profundo dos iPhones 14 Pro. A cor “Titanium Green” é a única que não ganhou detalhes sobre o seu tom agora, embora seja provável que ela se pareça com o verde-alpino dos iPhones 13 Pro.

Dessas três cores, a última (“Titanium Green”) foi eleita como sendo a mais provável de se tornar realidade pelo leaker, embora ele tenha alertado que isso se trata apenas de uma aposta pessoal. De qualquer forma, essas três opções chamam a atenção por estarem alinhadas ao que a Apple tem feito com os iPhones Pro nos últimos anos.

E aí, qual a sua cor favorita? Gostaria de ver uma mais… inédita? Comente! 😉

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 07/10/2024 às 13:07

Novas informações divulgadas por Bu fornecem mais detalhes sobre uma das possíveis novas cores dos “iPhones 17 Pro/17 Pro Max”.

Segundo ele, no caso da cor “Titanium Green” (até então a candidata mais provável entre as especuladas), há a possibilidade de que um tom específico entre os seguintes possa ser escolhido:

“Teal Titanium” ( #004349 )

) “Green Titanium” ( #4f00b7 )

) “Dark Green Titanium” ( #003800 )

Certamente a Apple avaliará um conjunto de cores até decidir o tom final, então pode ser que ainda vejamos mais detalhes sobre essa escolha.

