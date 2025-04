Apple libera macOS Sequoia 15 com atalhos de gerenciamento de janelas, Espelhamento do iPhone e mais

Meses após apresentá-lo durante a WWDC24, a Apple finalmente liberou hoje a versão final do macOS Sequoia 15 para todos seus usuários, que embora ainda não traga as novidades da Apple Intelligence, ainda está cheio de adições bastante interessantes que deverão complementar e muito a experiência de uso do sistema.

Quem já estava testando o sistema operacional e chegou a instalar a sua última Release Candidate (de compilação 24A335 ), liberada na semana passada, não precisará fazer um novo download, é claro.

Junto ao novo sistema, a Apple também liberou o macOS Ventura 13.7 (compilação 23H124 ) e o macOS Ventura 13.7 ( 22G123 ), com importantes correções de segurança para quem não quer ou não poderá instalar o Sequoia.

Como já faz um tempinho desde que falamos das novidades do novo sistema pela última vez, que tal darmos uma relembrada nos seus recursos? 😉

Atalhos para o gerenciamento de janelas

Um dos recursos mais pedidos por usuários da Apple há pelo menos uma década, os novos atalhos de gerenciamento de janelas do macOS Sequoia tornam muito mais fácil a tarefa de posicionar os seus aplicativos exatamente do jeito que você quer na tela do seu computador.

Se antes era necessário baixar um aplicativo de terceiro para fazer isso, agora basta arrastar uma janela qualquer para os cantos ou para os lados da tela de modo a redimensioná-la para um tamanho predeterminado.

Você também pode segurar a tecla ⌥ option para visualizar esse atalhos rapidamente enquanto arrasta uma janela, bem como ao passar com o cursor do mouse no botão verde do “semáforo” no canto superior esquerdo da janela. Também é possível fazer isso de maneira ainda mais rápida com atalhos de teclado.

Espelhamento do iPhone

Talvez a novidade mais interessante do sistema, o aplicativo Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring) possibilita que você visualize a tela do seu iPhone no Mac e interaja com ele por meio do seu teclado e mouse, inclusive com suporte a gestos — e tudo isso enquanto o seu telefone continua bloqueado do outro lado de um cômodo, por exemplo.

O Espelhamento do iPhone também deixa você visualizar as notificações do seu iPhone diretamente pela Central de Notificações do Mac. Clicar em uma delas inicia automaticamente o espelhamento e abre o app em questão.

E não para por aí: em breve, será possível arrastar arquivos do Mac para o seu iPhone (e vice-versa) usando esse recurso, o que com certeza acelerará muitos workflows.

Senhas (Passwords)

Se antes para ver todas as senhas salvas no seu Mac era necessário usar o app Acesso às Chaves (Keychain Access) ou as Chaves do iCloud (iCloud Keychain), agora temos algo muito mais robusto e completo: o aplicativo Senhas (Passwords).

A novidade lembra bastante utilitários como o famoso 1Password e sincroniza todas as suas credenciais na nuvem, permitindo que você as acesse rapidamente de qualquer dispositivo da Apple (e de desktops Windows com o app do iCloud instalado).

Também é possível usar o app para salvar redes Wi-Fi, Chaves-senha (Passkeys) e códigos de verificação e para compartilhar credenciais com outras pessoas. Ao contrário de soluções de terceiros, no entanto, ele não deixa você salvar coisas como documentos e cartões de crédito.

Presenter Preview

O macOS 15 também introduzirá o chamado Presenter Preview (“Pré-visualização do Apresentador”, em tradução livre), recurso que permitirá visualizar o que será compartilhado antes de exibir sua tela para outras pessoas, evitando erros e constrangimentos. O mesmo vale para apresentações do Keynote, dando ao usuário uma noção de onde cada elemento de uma apresentação estará antes de ele começar a compartilhar a sua tela.

O Background Replacement (“Substituição de Fundo”, em português), por sua vez, deixa você trocar o fundo da sua câmera por fundos predeterminados ou imagens da biblioteca, adicionando um quê de personalização as chamadas.

Safari

O Safari recebeu uma atenção especial nessa atualização e agora lhe dá um controle maior sobre o conteúdo das páginas que você navega.

O recurso Ocultar Itens que Distraem (Distraction Control), por exemplo, deixa você esconder conteúdos de uma página que possam estar atrapalhando o seu foco. Os Highlights (“Destaques”, em tradução livre), por sua vez, colocam informações úteis em evidência, como direções de mapas e vídeos em páginas da web.

O navegador agora usa IA para gerar resumos e tabelas de conteúdo no modo Visualização do Leitor (Reader), além de trazer uma nova opção que faz qualquer vídeo ser reproduzido no player nativo do sistema. Ele também coloca vídeos no modo Picture-in-Picture (PiP) automaticamente quando você sai de uma página.

Outras novidades

Obviamente, vários dos recursos introduzidos com o iOS/iPadOS 18 também estão presentes do macOS 15, além de outras novidades menores. Eis alguns exemplos:

O app Calculadora (Calculator) agora pode resolver expressões, converter unidades e exibir um histórico de cálculos anteriores.

agora pode resolver expressões, converter unidades e exibir um histórico de cálculos anteriores. O app Notas (Notes) traz agora suporte para as Math Notes , as quais também podem ser acessadas pelo app Calculadora por meio de um atalho, além de deixar você gravar notas em áudio — as quais podem ser transcritas depois e são completamente buscáveis.

traz agora suporte para as , as quais também podem ser acessadas pelo app Calculadora por meio de um atalho, além de deixar você gravar — as quais podem ser transcritas depois e são completamente buscáveis. O app Lembretes (Reminders) agora está integrado ao app Calendário (Calendar) e vice-versa.

agora está integrado ao app e vice-versa. O app Mensagens (Messages) ganhou uma série de efeitos dinâmicos de texto que podem ser aplicados a letras, palavras, frases e até emojis no iMessage. Há também novas opções de formatação de texto (negrito, sublinhado, tachado e itálico).

Além disso, também é possível agora reagir a uma mensagem com qualquer emoji , bem como definir um horário no qual um recado deve ser enviado ( Send later ).

ganhou uma série de efeitos dinâmicos de texto que podem ser aplicados a letras, palavras, frases e até emojis no iMessage. Há também novas opções de (negrito, sublinhado, tachado e itálico). Além disso, também é possível agora , bem como definir um horário no qual um recado deve ser enviado ( ). Os mapas topográficos do app Mapas (Maps) exibem agora trilhas, linhas de contorno, dados de elevação e pontos de interesse. Rotas de caminhada e trilhas, por sua vez, agora podem ser criadas pelos próprios usuários e acessadas depois na Biblioteca (Places Library) .

exibem agora trilhas, linhas de contorno, dados de elevação e pontos de interesse. Rotas de caminhada e trilhas, por sua vez, agora podem ser criadas pelos próprios usuários e acessadas depois na . O app Fotos (Photos) foi redesenhado e agora está bem mais personalizável. Ele também ganhou as seções “Utilities” e “Recovered”, que contam com fotos e vídeos de coisas como documentos/recibos e imagens corrompidas resgatadas pelo sistema, respectivamente.

Eis o changelog completo do novo sistema:

Notas de liberação do macOS Sequoia 15 O macOS Sequoia inclui novos recursos para ajudar você a produzir mais e aumentar a criatividade no Mac. Acesse todo o conteúdo do seu iPhone no Mac com o Espelhamento do iPhone, o novo recurso de Continuidade. É fácil organizar as janelas em mosaico para criar rapidamente o espaço de trabalho ideal. Além disso, você pode usar a Sobreposição do Apresentador para ver o que está prestes a compartilhar em uma apresentação. O Safari passou por uma grande atualização e inclui o Controle de Distrações para facilitar a navegação na internet e deixá‑la mais eficiente. O macOS Sequoia também traz efeitos de texto e Tapbacks com emojis no app Mensagens, Notas de Cálculo no app Calculadora e muito mais. Espelhamento do iPhone O Espelhamento do iPhone é uma forma conveniente de acessar e controlar o iPhone no Mac, para que você possa explorar a Tela de Início, abrir apps do iPhone e interagir com eles no Mac.

A compatibilidade com o teclado e o trackpad permite que você digite e use gestos Multi‑Touch para passar pelos apps na Tela de Início, juntar e separar os dedos para usar zoom, e navegar dentro de apps.

Possibilidade de ver e interagir com notificações do iPhone direto no Mac. Organização mais fácil das janelas em mosaico A organização das janelas em mosaico foi aprimorada e está mais simples: basta arrastá‑las até a borda da tela para colocá‑las lado a lado ou nos cantos da mesa.

Com os atalhos do teclado e do menu, é possível organizar as janelas em mosaico ainda mais rápido. Safari O Controle de Distrações permite ocultar itens das páginas web que atrapalham a sua navegação.

Com o Visualizador, você assiste a vídeos sem distrações e move vídeos automaticamente para PiP quando clica fora da página. Senhas O app Senhas concentra todas as suas credenciais para sites e apps no mesmo lugar, assim fica ainda mais fácil acessar senhas, chaves‑senha, senhas de Wi‑Fi e códigos de verificação.

Configure códigos de verificação diretamente no app Senhas, para que você possa copiá‑los com facilidade ou preenchê‑los automaticamente no Safari, sem nem precisar abrir o app.

A sincronização segura garante que as contas salvas no app Senhas sejam sincronizadas diretamente com o iCloud com criptografia de ponta a ponta, assim você pode acessá‑las nos seus outros dispositivos.

O app Senhas do iCloud permite que você acesse suas senhas em dispositivos com Windows. Videoconferência Com a Sobreposição do Apresentador, você pode ver sua tela antes de compartilhá‑la em ligações de vídeo.

A pré‑visualização da reprodução mostra onde o conteúdo e as notas de apresentação ficarão quando você clicar em Reproduzir no Keynote.

Você pode substituir o fundo de uma ligação de vídeo por uma foto sua ou escolher entre diversas opções incluídas. Mensagens Amplie letras, palavras, frases ou emojis em iMessages com efeitos dinâmicos e animados, como explosões, ondulações e acenos, que dão vida às suas conversas.

Use negrito, sublinhado, itálico ou tachado para formatar texto em qualquer letra, palavra ou frase em iMessages.

Use Tapbacks com emojis e adesivos para reagir a uma mensagem ou passe o dedo na tela para acessar os Tapbacks que você e seus amigos mais enviam.

O recurso Enviar Depois permite que você crie uma mensagem agora e programe o envio para mais tarde. Mapas Crie rotas personalizadas de caminhadas e trilhas para andar no parque, fazer exercícios de rotina no bairro, explorar lugares novos nas férias e mais.

Na Biblioteca de Lugares, você acessa com mais facilidade todos os locais, guias e rotas de trilhas que salvou. Notas Inicie gravações de áudio de dentro de uma nota e guarde‑as com comentários, checklists e documentos relacionados.

Os Cálculos nas Notas resolvem instantaneamente as expressões que você insere em uma nota.

As contrações das seções simplificam e ocultam o texto nas notas mais longas; é só clicar ao lado de um cabeçalho de seção para condensar as notas que têm mais texto.

Escolha entre cinco cores para realçar o texto da nota. Fotos As coleções organizam a fototeca automaticamente na barra lateral por tópicos úteis, como Pessoas e Pets, Dias, Viagens e Fotos em Destaque.

Na seção Pessoas e Pets, os grupos incluem fotos das pessoas e pets que você mais gosta e que costumam aparecer juntos.

O controle de velocidade de vídeo possibilita usar pontos de entrada e saída para reduzir a velocidade de vídeos com taxas de quadro elevadas.

A seção Mais Itens inclui coleções úteis adicionais, como Documentos, Recibos e outras, além dos itens que você editou, visualizou e compartilhou recentemente.

Na seção Mais Itens, o álbum Recuperados revela imagens que estão no dispositivo, mas que não estavam visíveis por problemas de corrupção do banco de dados em um álbum bloqueado. App Apple TV As legendas aparecem automaticamente na hora certa, por exemplo, quando o idioma do conteúdo não corresponde ao do dispositivo, quando você silencia o áudio ou quando retrocede um programa. AirPods Graças às Interações sem o uso das mãos, você responde aos anúncios da Siri com os AirPods; basta fazer o gesto de sim ou não com a cabeça.

O Isolamento de Voz nos AirPods Pro proporciona ligações mais claras para quem está falando com você, mesmo quando há muito vento ou em locais barulhentos.

Com o Áudio Espacial Personalizado para jogos, você usa os AirPods e fica no centro da ação, com um som envolvente combinado a uma nova API para desenvolvedores que facilita mais do que nunca a ativação. Este lançamento também inclui outros recursos e melhorias: As calculadoras básica e científica foram atualizadas no app Calculadora e agora resolvem expressões, convertem unidades e acessam o histórico de cálculos.

No Calendário, é possível criar, ver, editar e completar lembretes juntamente com reuniões e compromissos.

Na lista Apagados do app Lembretes, você pode ver e recuperar os lembretes removidos.

Use as Cenas do Freeform para organizar o conteúdo em seções e depois salvá‑lo, identificá‑lo e ordená‑lo como você quiser.

Quando a temperatura real e a sensação térmica variam muito, elas são mostradas em destaque e lado a lado no app Tempo.

No app Casa, você estabelece data e hora específicas para que hóspedes acessem fechaduras, portas de garagem e sistemas de alarme.

Os Atalhos Vocais de acessibilidade ajudam pessoas com variações graves de fala a gravar enunciados personalizados que desencadeiam ações específicas no Mac. Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões ou dispositivos Apple. Para obter mais informações, visite este site: https://www.apple.com/br/macos/macos-sequoia Para obter informações sobre o conteúdo de segurança das atualizações de software da Apple, visite este site: https://support.apple.com/100100

Aos interessados, também publicados um vídeo que mostra todas essas novidades com mais detalhes:

Bom update! 🖥️💻