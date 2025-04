Apple TV+ adquire direitos de “Tú También lo Harías”, série espanhola de suspense

O Apple TV+ anunciou hoje que adquiriu os direitos da série espanhol de suspense “Tú También lo Harías” (“You Would Do it Too”) em um acordo com a Legendary Television e a Spotlight Media.

Publicidade

A produção contará com oito episódios — sendo que os dois estrearão no dia 30 de outubro, enquanto cada episódio restante será lançado semanalmente até a conclusão da temporada, no dia 11/12.

Segundo a Maçã, a série se passa depois que um assalto à mão armada em um ônibus perto de Barcelona (na Espanha) resulta na morte de três ladrões. Detetives e ex-amantes estão em uma missão para descobrir a verdade por trás das linhas do tempo inconsistentes das seis testemunhas, antes que o tempo acabe.

Divulgação/Apple

Enquanto eles navegam em um mundo onde a percepção frequentemente supera a realidade, o thriller joga luz sobre a importância da verdade na sociedade de hoje e até que ponto as pessoas vão para proteger sua versão dela.

“Tú También lo Harías” conta com grandes atores espanhóis, incluindo Pablo Molinero (“The Plague”), Ana Polvorosa (“Cable Girls”), José Manuel Poga (“Money Heist”) e Michele Jenner (“Berlin”).

A Apple vem investindo pesado em produções originais de alto orçamento, além de fornecer oportunidades para obras de inúmeros países serem produzidas e adicionados ao catálogo do Apple TV+.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.