Como escolher as reações ou desativá-las em canais do WhatsApp [iPhone e web]

Por aqui, já ensinamos como é possível facilmente criar um canal no WhatsApp — ideal para criadores de conteúdo e empresas que querem se conectar com os seus seguidores ou clientes.

Publicidade

Se você é um administrador de canais, saiba que é possível escolher os emojis das reações das suas postagens feitas. Você pode permitir qualquer emoji, apenas aqueles considerados os padrões pelo mensageiro ou mesmo desativar isso completamente.

Veja como fazer! 💬

Como escolher as reações em canais do WhatsApp pelo iPhone

Com o app aberto, toque na aba “Atualizações” e escolha o seu canal. Depois, selecione o nome dele para abrir a tela de dados, vá até “Configurações do canal” e veja qual opção prefere aplicar.

Como escolher as reações em canais pelo WhatsApp Web

Com o WhatsApp Web aberto, faça o login na sua conta. Depois, acesse a aba dos canais (a terceira, de cima para baixo, no canto superior esquerdo).

Publicidade

Clique em cima dele, vá até os três pontinhos (no canto superior direito) e em “Configurações do canal” para ver as mesmas opções.

Fácil, não?! 😉

Curiosa e estranhamente, vale notar, a área de Canais do WhatsApp continua indisponível no WhatsApp Desktop para macOS/Windows.