Como reagir a uma atualização de Status no WhatsApp [iPhone]

No Status do WhatsApp, é possível adicionar uma foto ou um vídeo — de modo com que todas as pessoas que tiverem o seu número de telefone salvo no mensageiro instantâneo poderão ver as atualizações.

Além de responder a essas atualizações, você pode adicionar uma reação a elas, em uma ideia parecida com o que é feito nos Stories do Instagram, por exemplo. Veja como usar essa função! 💬

No WhatsApp do seu iPhone, acesse a aba “Atualizações” e toque em cima do perfil, na seção “Status”.

Ao ver uma publicação que queira reagir, basta deslizar o dedo de baixo para cima ou usar o atalho no canto inferior esquerdo para escolher um emoji.

Ao todo, são disponibilizados oito emojis padrão: 😍, 😂, 😯, 😢, 🙏, 👏, 🎉 e 💯.

Simples, não é?! 😊