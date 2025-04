Já ficou curioso para saber o que seus amigos, companheiros ou até mesmo ídolos estão curtindo no Instagram? Se sim, você não está sozinho.

O Instagram se tornou uma parte fundamental da nossa vida social nos últimos anos, e entender as interações de outras pessoas na plataforma pode revelar muito sobre seus interesses, gostos e até relacionamentos.

No entanto, com o tempo, a rede social fez mudanças significativas, dificultando o rastreamento das atividades de outros usuários. Se antes era simples conferir as curtidas por meio da aba de atividades, hoje essa tarefa não é tão direta.

Contudo, a pergunta que não quer calar é: como ver o que outras pessoas curtem no Instagram? Vamos discutir a seguir as motivações por trás dessa curiosidade e as melhores maneiras de saná-la, sempre respeitando os limites éticos e legais.

Por que ver as curtidas de alguém no Instagram?

A vontade de saber o que outras pessoas curtem no Instagram vai muito além da simples curiosidade. Existem várias razões, tanto pessoais quanto profissionais, que levam alguém a se perguntar: será que posso ver o que alguém curte no Instagram?

Razões pessoais

Para muitos, as curtidas no Instagram podem revelar pistas importantes sobre os interesses e a vida social de alguém.

Em relacionamentos, por exemplo, saber o que seu parceiro ou sua parceira está curtindo pode ajudar a entender melhor seus gostos; e até mesmo fortalecer a conexão entre vocês.

Amigos próximos também podem usar essa informação para descobrir interesses em comum ou até mesmo planejar surpresas, como escolher um presente baseado nas preferências do outro ou marcar um café em um estabelecimento conhecido.

Motivações profissionais

Profissionais de marketing e influenciadores digitais frequentemente precisam monitorar as atividades dos seus seguidores e concorrentes para ajustar suas estratégias.

Analisar os perfis dos concorrentes é extremamente importante para profissionais de marketing.

Saber o que o público-alvo está curtindo no Instagram pode ser essencial para criar campanhas mais eficazes, identificar tendências e até mesmo entender o comportamento de consumidores em potencial.

Análise social e comportamental

Há também aqueles que utilizam essas informações para análises mais profundas — seja para estudos acadêmicos, pesquisas de mercado ou simplesmente para entender padrões sociais.

Curtidas no Instagram podem indicar muito sobre as preferências culturais, hábitos de consumo e até as ideologias de uma pessoa.

Seja qual for o motivo, a busca por entender as curtidas de alguém no Instagram reflete uma necessidade humana básica: a vontade de conhecer melhor os outros e o mundo ao nosso redor.

Mas, com a remoção da aba de atividades, como posso ver o que alguém curte no Instagram?

Como era antes: a extinta aba de atividades do Instagram

Antes das mudanças significativas na interface do Instagram, acompanhar o que outras pessoas curtiam na plataforma era uma tarefa bastante simples.

A famosa aba de atividades, também conhecida como “Seguindo”, era uma função integrada ao Instagram que mostrava, em tempo real, as interações de todos os perfis que você seguia.

Bastava acessar essa aba para ter uma visão detalhada do que seus amigos, familiares ou até mesmo celebridades estavam curtindo, comentando e seguindo.

Curtidas feitas por um perfil do Instagram, conforme mostrado na plataforma do Snoopreport.

Essa funcionalidade oferecia uma ponte direta para as atividades recentes de qualquer pessoa que você seguisse, sem a necessidade de vasculhar manualmente seus perfis.

A aba de atividades promovia uma certa transparência nas interações do Instagram — o que, por um lado, incentivava um comportamento mais consciente entre os usuários.

As pessoas sabiam que suas curtidas e seus comentários poderiam ser facilmente vistos por seus seguidores — o que podia influenciar suas ações na plataforma.

Por que a aba foi removida?

Apesar de ser uma ferramenta útil para muitos, a aba de atividades também gerou controvérsias. Alguns usuários sentiam que essa função invadia sua privacidade, permitindo que outras pessoas observassem suas interações de forma muito fácil.

Em resposta a essas preocupações e à crescente demanda por mais privacidade, o Instagram decidiu remover a aba em 2019, tornando o rastreamento das atividades de outros usuários muito menos acessível.

A remoção dessa aba marcou uma mudança significativa na forma como as pessoas interagem e monitoram atividades no Instagram, impulsionando o surgimento de novas ferramentas e métodos para aqueles que ainda desejam acompanhar essas interações.

Como ver o que outras pessoas curtem no Instagram?

Com as mudanças na interface do Instagram — especialmente a remoção da aba de atividades —, acompanhar o que outras pessoas curtem na plataforma se tornou mais desafiador.

No entanto, existem algumas maneiras eficazes de como visualizar as curtidas de alguém no Instagram.

Métodos manuais: embora mais trabalhosos, os métodos manuais ainda são uma opção. Você pode visitar diretamente o perfil de uma pessoa e conferir as novas postagens, as pessoas que ela começou a seguir e os novos seguidores. Porém, essa opção requer que o perfil seja público ou que você esteja seguindo a pessoa. Fora isso, as curtidas continuam ocultas. Ferramentas de monitoramento: para quem deseja algo mais prático, existem ferramentas especializadas como o Snoopreport. Essas plataformas foram desenvolvidas para fornecer relatórios detalhados sobre as atividades de um usuário no Instagram, incluindo as curtidas. Com elas, é possível acompanhar de maneira mais discreta o que alguém está curtindo, sem precisar ficar “stalkeando” o perfil manualmente.

Resumo do perfil do Instagram de Anitta na plataforma do Snoopreport.

Snoopreport: a melhor solução para rastrear curtidas no Instagram

O Snoopreport é uma ferramenta poderosa que permite rastrear as atividades de qualquer usuário no Instagram, fornecendo relatórios detalhados sobre as curtidas, os comentários e os novos seguidores.

Com ele, é possível saber exatamente quais postagens um usuário curte, oferecendo detalhes sobre seus interesses e preferências.

Além disso, o Snoopreport utiliza inteligência artificial para coletar e analisar dados, permitindo uma visão aprofundada do comportamento dos usuários monitorados.

A ferramenta oferece informações como a frequência das interações, tipos de conteúdo mais curtidos e até padrões de engajamento — tudo em um formato fácil de entender.

Análise de IA feita feita pela plataforma do Snoopreport sobre o perfil de Anitta.

Uma das principais vantagens do Snoopreport é a possibilidade de gerar relatórios personalizados que se ajustam às suas necessidades.

Privacidade, segurança e praticidade

Embora o Snoopreport seja uma ferramenta robusta que permite como ver o que outras pessoas curtem no Instagram, ele também é projetado com a privacidade em mente.

Não é necessário acessar a conta do Instagram da pessoa monitorada (e nem mesmo a sua própria conta), garantindo que o processo seja seguro e sem risco de invasão de privacidade.

Além disso, os dados utilizados pela ferramenta são obtidos de fontes públicas e estão totalmente em conformidade com as normas legais e éticas.

Quer saber se aquela pessoa especial está interessada em algo novo? Ou talvez você queira descobrir mais sobre as tendências que sua celebridade favorita está seguindo?

O Snoopreport pode rastrear até 36 semanas de atividade, oferecendo uma análise retrospectiva detalhada. Isso permite que você tome decisões com base nos dados fornecidos — seja na hora de escolher um presente ou ao tentar entender melhor os interesses de alguém.

Em resumo, a plataforma se destaca como a ferramenta ideal para quem deseja monitorar as curtidas no Instagram de forma segura e eficiente.

Com funcionalidades avançadas e um compromisso com a privacidade, o Snoopreport oferece dados valiosos sobre as interações de qualquer usuário, seja para fins pessoais ou profissionais.

Em um cenário onde a transparência das atividades no Instagram diminuiu, o Snoopreport se apresenta como a solução perfeita para quem quer entender melhor os interesses e comportamentos de determinada conta na plataforma.