Criador do Mammoth lança Saturn, novo cliente para o Mastodon

Após fundar e vender o Mammoth, popular cliente para Mastodon, o desenvolvedor Shihab Mehboob revelou sua nova empreitada nesse segmento: o aplicativo Saturn.

O app oferece especificamente um recurso exclusivo de “Destaques” que resume sua linha do tempo e mostra conteúdos populares — entretanto, ele não usa inteligência artificial ou mesmo aprendizado de máquina para fazer isso.

Segundo o desenvolvedor, o recurso supracitado é alimentado por um verificador nativo simples que procura quais postagens e contas da linha do tempo do usuário estão repercutindo e as destaca. No entanto, a função não inclui necessariamente apenas conteúdos de contas que você segue, suportando também conteúdos que foram repostados em seu feed.

O Saturn suporta recursos que muitos esperariam, como a capacidade de publicar imagens, vídeos, GIFs, enquetes, emoticons personalizados, desenhos e muito mais. O aplicativo também já está todo preparado para o iOS 18, incluindo suporte aos atalhos da Central de Controle, entre outros.

Vale notar que o serviço não inclui anúncios, pois depende de assinaturas. Pagando US$13 por ano (ou uma compra única de US$40), é possível ter acesso ao recurso de Destaques Inteligentes, um modo para navegar em linhas do tempo com segurança sem curtir algo acidentalmente e muito mais.

O Saturn já está disponível para download gratuitamente na App Store.