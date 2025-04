Design do Watch Series 10 teria feito Apple adiar sensor de pressão arterial

Mesmo tendo sofrido um grande baque com o banimento do oxímetro nos Apple Watches vendidos nos Estados Unidos, a Apple segue pesquisando e desenvolvendo recursos de saúde para seus dispositivos. No último evento especial da empresa, por exemplo, foram anunciadas novidades como a detecção de apneia do sono nos relógios e funções de aparelho auditivo para os AirPods Pro 2.

Mas outro recurso de saúde em específico por pouco não deu as caras nos smartwatches da empresa dessa vez. Trata-se de um sensor para medir a pressão arterial, o qual (pelo menos desde 2022) estaria programado para ser lançado este ano e cuja implementação estaria enfrentando dificuldades relacionadas a confiabilidade.

Agora, segundo divulgado pelo jornalista Mark Gurman na mais recente edição da sua newsletter “Power On” (na Bloomberg), o novo design do Apple Watch Series 10 teria sido um fator determinante para que a novidade não fosse implementada agora. Isso porque o sensor de pressão sanguínea teria apresentado problemas durante os testes no relógio, que teve componentes remodelados para ficar menos espesso.

O futuro sensor, segundo o próprio Gurman já havia afirmado, não será um substituto completo de aparelhos de medição de pressão arterial tradicionais. Em vez disso, ele servirá mais como uma espécie de guia para ajudar os usuários a verificar tendências e descobrir se sua pressão está relativamente mais alta ou baixa que o normal, sem fornecer números exatos.

Falando em Apple Watch…

Outra coisa também adiada foi o Apple Watch SE de terceira geração (ou, quem sabe, “Apple Watch SE 3”), com sua especulada caixa de plástico. Tendo ficado de fora do evento recente da empresa, ele deverá ser lançado apenas no próximo ano, uma vez que a Apple enfrenta desafios envolvendo custo e qualidade no processo de transição do material principal do produto, que deverá contar também com um processador mais avançado.

A expectativa é que ele seja lançado ainda no primeiro trimestre de 2025.

