ESR lança novos carregadores Qi2 com resfriamento aprimorado

A ESR lançou recentemente novos carregadores Qi2 com a segunda geração da tecnologia CryoBoost. De acordo com a empresa, o resfriamento dos dispositivos foi melhorado para um carregamento sem fio mais rápido e eficiente.

Lançada em 2022, a tecnologia é própria da ESR e consiste em manter o carregamento sem fio a 15W com resfriamento eficiente, reduzindo a temperatura do telefone em até 5,5°C para um carregamento mais seguro e rápido.

Entre os destaque está o carregador 3-em-1 — com certificação Qi2 e MagSafe —, que recarrega um iPhone, um Apple Watch e o estojo dos AirPods simultaneamente. Com a tecnologia CryoBoost, é possível recarregar um iPhone 15 Pro Max em apenas duas horas.

O carregador integrado do Watch suporta carregamento rápido, de modo que o modelo Series 9 pode recarregar até 70% em pouco mais de uma hora. Disponível na Amazon americana por US$70, ele promete manter o desempenho mesmo com futuras atualizações do iOS.

Há também um novo carregador MagSafe para carro, vendido por US$40. Segundo a ESR, ele é o mais rápido do mercado graças ao padrão Qi2 e à tecnologia CryoBoost, que previnem o superaquecimento, algo comum em carros devido ao uso de GPS e ao sol.

O dispositivo tem um magnetismo forte com 18 ímãs N52, garantindo que o iPhone fique seguro mesmo em curvas ou estradas irregulares. Ainda de acordo com a fabricante, o carregador pode ser montado na ventilação de ar ou no painel do carro.

Outro produto interessante é a nova bateria MagSafe Qi2, que tem 5.000mAh e suporta carregamento rápido de 15W — o dobro da potência oferecida pela maioria das baterias portáteis com suporte ao MagSafe, que recarregam a uma potência de 7,5W.

Ela não tem CryoBoost, mas utiliza sensores NTC e um algoritmo de IA para manter a temperatura constante abaixo de 37,3°C durante o carregamento — bem mais baixa que o padrão de 56°C — prevenindo superaquecimentos.

Com a descontinuação da Bateria MagSafe, a ESR oferece uma alternativa com design de suporte para visualizar o telefone em modo retrato ou paisagem. Disponível na Amazon por US$40, a bateria tem uma aderência forte para manter o iPhone seguro.

