Fantastical ganha suporte à personalização do iOS 18, novidade para eventos recorrentes e mais

O pessoal da Flexibits aproveitou o lançamento do iOS 18 e dos demais sistemas operacionais da Apple, hoje, para disponibilizar os mais recentes updates do Fantastical.

Publicidade

No iOS e no macOS, o app está agora na versão 3.9, a qual inclui boas melhorias e novidades. Além disso, o Cardhop chegou à sua versão 2.3.

Em termos de customização, todos os ícones do Fantastical e do Cardhop aproveitam as novidades para serem personalizados. Além disso, os widgets para ambos os aplicativos também são compatíveis com a tonalidade que você preferir para a tela de Início do iOS/iPadOS.

Agora você também tem a capacidade de adicionar novos botões de acesso a funções do Fantastical e do Cardhop à Central de Controle e à tela Bloqueada no iPhone e no iPad — bem como, ainda, ao botão de Ação dos iPhones.

Publicidade

O update também inclui uma outra novidade: a capacidade de pular rapidamente as ocorrências de um evento recorrente. Com isso você pode encontrar rapidamente um evento específico em uma série tocando na opção “Repetições a cada mês”. Isso abrirá uma janela a qual permite que você passe pelas ocorrências para encontrar exatamente a que precisa.

Há, ainda, novidades para o Apple Watch. Com o watchOS 11, foi adicionado suporte às Atividades ao Vivo (Live Activities) e ao Conjunto Inteligente (Smart Stack).

Também foi disponibilizada uma nova complicação que mostra a sua agenda para o dia. Cada item na complicação leva o usuário imediatamente à visualização correspondente no aplicativo do relógio.

Todas as novidades da atualização do Fantastical podem ser conferidas no changelog do update.

Publicidade

Lembrando que, para desfrutar de todos os recursos do app, é preciso ter uma assinatura que custa R$40/mês ou R$300/ano no plano individual; caso você opte pelo plano familiar, ele sai por R$60/mês ou R$500/ano.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.