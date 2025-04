FDA aprova recurso de detecção de apneia do sono do watchOS 11

Dias após dar aval para o uso dos AirPods Pro como aparelho auditivo, a Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration, ou FDA) dos Estados Unidos aprovou na última sexta-feira (13/9) o novo recurso de detecção de apneia do sono em Apple Watches.

A decisão, que já foi devidamente publicada pelo órgão, permite a venda livre dos dispositivos com suporte ao recurso para avaliar o risco de apneia do sono. Como parte do watchOS 11, ele funcionará tanto no recém-lançado Apple Watch Series 10 quanto no Series 9 e no Ultra 2.

A apneia do sono, cabe relembrar, é um distúrbio que causa episódios repetitivos de pausas na respiração durante o sono, potencialmente resultando em consequências graves como hipertensão, diabetes tipo 2 e problemas cardíacos caso não seja tratada adequadamente.

Divulgação/Apple

Segundo a Apple, os relógios usarão o acelerômetro “para registrar pequenos movimentos no pulso associados a interrupções dos padrões de respiração normal”, registrando esses dados em uma nova métrica para os Apple Watches denominada Distúrbios Respiratórios.

Desenvolvido usando aprendizado de máquina, o algoritmo do watchOS para detectar apneia do sono analisa os dados de alterações respiratórias e notifica o usuário caso detecte indícios persistentes do distúrbio, com o tempo em que ele potencialmente ocorreu e dados dos últimos três meses.

O watchOS 11, vale recordar, será liberado oficialmente hoje para todos os usuários, a partir das 14h pelo horário de Brasília.

