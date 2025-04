iOS 18 e iPadOS 18 chegam com novos recursos de personalização, Central de Controle repaginada e mais

Após alguns poucos meses de espera desde o anúncio oficial, na WWDC24, a Apple disponibilizou hoje as versões finais do iOS 18 e do iPadOS 18 (ambas na compilação 22A3354 — a mesma das RCs), sistemas operacionais de iPhones e iPads, respectivamente.

Junto aos novos sistemas, a Apple liberou também o iOS 17.7 (compilação 21H16 ) e o iPadOS 17.7 (idem), os quais trazem correções de segurança importantes para quem ainda não quer — ou não pode — migrar pro iOS/iPadOS 18.

Sem a Apple Intelligence (os primeiros recursos do conjunto de inteligência artificial da Apple chegarão apenas com o iOS/iPadOS 18.1), o update traz melhorias em termos de personalização, redesign de alguns apps ou de partes do sistema, novos recursos e outras novidades.

Como de praxe, a maioria das novidades são compartilhadas pelos dois sistemas operacionais, embora uma ou outra coisa seja exclusiva (principalmente) do iPadOS.

Vamos relembrar o que temos de novidade com as novas versões?

Tela de Início

Quebrando uma restrição existente desde a época do iPhone OS, a Apple agora permite reordenar os ícones e os widgets da tela de Início de maneira mais flexível, possibilitando colocá-los em qualquer posição em grades definidas — não importando se há ou não apps em linhas superiores.

Agora é possível também deixar os ícones numa cor escura quando usando o modo escuro (ou o tempo todo, caso você deseje). Podendo deixar os ícones maiores (o que oculta os nomes dos aplicativos em questão), os usuários podem também colori-los com qualquer cor desejada.

Fotos e Câmera

O app Fotos (Photos) ganhou uma de suas maiores repaginações na história recente dos dois sistemas, tendo sido redesenhado em larga escala para, segundo a Apple, apresentar “um layout simplificado que coloca tudo em uma única visualização”.

O app conta com novidades como as coleções, que organizam automaticamente a biblioteca em tópicos, e opções de customização que permitem reordenar, adicionar ou remover linhas de coleções, bem como adicionar apenas itens desejados.

A atualização também traz grupos de pessoas e pets que costumam aparecer juntos, uma visualização para Dias Recentes sem screenshots e filtros mais poderosos para diferentes tipos de itens (como documentos, códigos QR, etc).

Publicidade

No app Câmera, temos mudanças mais singelas — incluindo, por exemplo, a possibilidade de pausar a gravação de um vídeo e depois retomá-la (algo impossível até o iOS 17).

Mensagens

Outro app que sempre ganha certa atenção da Apple a cada grande update, o Mensagens (Messages) ganhou efeitos para letras, palavras, frases ou emojis específicos, bem como opções de formatação de texto negrito, sublinhado, itálico ou tachado.

Os usuários do app também ganharam a opção de usar qualquer emoji como Tapback para reagir a mensagens (os padrões também foram redesenhados) e de agendar o envio de uma mensagem com a função “Enviar depois”.

Exclusivamente nos iPhones, há agora a possibilidade de enviar mensagens via satélite mesmo sem ser durante uma situação de emergência, bem como trocar mensagens com usuários do Android usando o protocolo RCS .

Central de Controle e Tela Bloqueada

A Apple também redesenhou por completo a Central de Controle, que agora permite agrupar grupos de controles redimensionáveis em diferentes páginas, bem como também possibilita habilitar controles oriundos de apps de terceiros.

A mesma galeria de botões da Central de Controle agora pode ser usada também para alterar os atalhos da tela Bloqueada, bem como para definir controles customizados para o botão de Ação dos iPhones com o componente.

Ainda falando em tela Bloqueada, a Apple adicionou mais opções de escolha para o formato da fonte (12, para ser mais exato), as quais vão desde o tradicional Árabe/Ocidental até o Urdu.

App Senhas e Privacidade

Substituindo por completo a opção “Senhas” dos Ajustes, o novo aplicativo de mesmo nome dá uma cara mais completa e dedicada ao gerenciador de senhas já tradicional da Apple, permitindo visualizar credenciais para sites e apps em um só lugar.

Com suporte a senhas tradicionais, Chaves-senha (Passkeys), senhas de Wi-Fi e códigos de verificação, o app conta com integração ao autocompletar do Safari, sincronização completa e segura com o iCloud e suporte também ao Windows.

Através do app Senhas, a Apple traz também ao iOS uma opção há muito tempo disponível em smartphones com Android: a possibilidade de compartilhar uma rede Wi-Fi usando um código QR.

Além do app Senhas, a Apple implementou opções há muito solicitadas em termos de privacidade, como a possibilidade de bloquear apps com biometria ou código, esconder determinado app instalado ou definir quais contatos são compartilhados com um app.

Notas

Outro app que ganhou novidades interessantes foi o Notas (Notes), que ganhou uma integração com a Calculadora (Calculator) e agora é capaz de completar automaticamente contas e expressões matemáticas. No iPad, isso pode ser feito com escrita à mão graças ao Apple Pencil.

Agora também é possível iniciar uma gravação de áudio diretamente de uma nota, relacionando-as a comentários, listas e documentos. A partir do iPhone 12, são mostradas transcrições ao vivo à medida que o áudio é gravado e elas são facilmente pesquisáveis.

Outras novidades interessantes incluem a possibilidade de suprimir seções para esconder parte do conteúdo em notas mais longas, bem como a de destacar determinada parte do texto de uma nota com até cinco cores diferentes (uma espécie de marca-texto).

Exclusivamente para o iPadOS, há novos recursos para textos escritos à mão, como a possibilidade de torná-la mais suave e legível automaticamente, adicionar espaços no meio de uma escrita, verificar a ortografia ou até mesmo colar texto de outros apps com um formato que imita a sua caligrafia.

Calculadora

Pela primeira vez disponível também no iPadOS, o aplicativo Calculadora conta agora com um novo botão na parte inferior que permite alternar facilmente entre a calculadora básica e a científica ou ativar um modo de conversão poderoso.

O app permite converter uma série de categorias de medidas: ângulo, área, moeda, dados, energia, força, combustível, comprimento, potência, pressão, velocidade, temperatura, tempo, volume e peso — tudo de forma rápida e simplificada.

O novo botão serve também para ativar as Notas de Cálculo, que funcionam como uma espécie de extensão do Notas dentro do app Calculadora — inclusive, as notas criadas vão parar em uma seção homônima no app de notas padrão.

As Notas de Cálculo permitem definir variáveis para letras e palavras, resolver expressões e visualizar gráficos gerados automaticamente com base nelas — algo que também é possível em uma nota padrão, mas aqui de maneira mais dedicada.

Safari

Embora tenha ganhado novidades mais tímidas, o Safari também não ficou de fora desse lançamento inicial do iOS 18. O app ganhou recursos interessantes como a opção Ocultar Itens que Distraem, a qual permite ocultar determinada seção em sites.

Ela está presente na nova barra de opções do app, que agora ganhou um ícone diferente e conta com muito mais opções — como uma para ocultar a barra de ferramentas durante a rolagem, deixando o site em uma espécie de “tela cheia”.

Essa nova barra de ferramentas conta com ajustes específicos para o site que está sendo acessado no momento, como opções para o uso da câmera, do microfone, da localização e do perfil no qual o site é aberto.

Mapas

Agora o app nativo da Apple conta com coisas como mapas topográficos detalhados (com trilhas, linhas de contorno, elevação e pontos de interesse) e uma Biblioteca de Lugares que combina todos os lugares, guias e rotas de caminhada salvos em um local.

Outra coisa interessante que está chegando ao Mapas são as Rotas Personalizadas para Caminhada, as quais podem ser criadas com facilidade para quem deseja apenas caminhar no parque, passear durante as férias ou simplesmente fazer uma rotina regular de exercícios.

TV e Música

O app TV ganhou três melhorias notáveis: o recurso Em Foco, que exibe na tela informações em tempo real sobre o conteúdo exibido; a opção Aprimorar Diálogo, que torna mais claro o que está sendo falado pelos personagens durante efeitos sonoros ou músicas de fundo; e legendas dinâmicas, que aparecem automaticamente em ocasiões específicas — como quando você muta o áudio ou retorna a um trecho anterior do programa exibido.

No app Música, a aba “Explorar” agora se chama “Novidades” e a opção “Reproduzir por Último” também foi renomeada, para “Adicionar à Fila”. Agora também é possível permitir que outros usuários usem o SharePlay para controlar a música em reprodução em ambientes coletivos ao usar o HomePod ou a Apple TV, mesmo caso eles não tenham uma assinatura do serviço.

Freeform

O app de composição livre da Apple agora conta com um recurso chamado “Cenas”, o qual permite organizar o conteúdo presente em um quadro em diferentes seções, que podem ser rotuladas e ordenadas de maneira livre.

Com suporte aos Resultados Matemáticos do Notas e ao reconhecimento de caligrafia no iPad, o app também também permite agora Conectar Objetos para criar diagramas e fluxogramas rapidamente, bem como conta com setas guias para alinhar perfeitamente conteúdos no quadro.

Telefone

Também sem muitas novidades, o app Telefone (que não existe no iPadOS, cabe destacar) ganhou um modo de microfone automático, o qual escolhe o modo de microfone certo para uso no momento a depender do ambiente, alternando entre Isolamento de Voz, Amplo Espectro e Modo Padrão.

Agora também há uma caixa de pesquisa na aba “Recentes” para facilitar encontrar chamadas mensagens e contatos anteriores, bem como foi adicionada a possibilidade de usar o teclado alfanumérico para pesquisar também pelo nome de determinado contato.

Carteira

Também exclusivamente para o iOS, o aplicativo Carteira (Wallet) agora conta com o recurso Tap to Cash, o qual permite enviar e receber dinheiro a partir do Apple Cash (não disponível no Brasil) rapidamente e de forma privada, apenas aproximando os iPhones.

A Apple também adotou um novo design para cartões de embarque (com informações sobre o local e recomendações inteligentes), bem como adicionou novas maneiras de pagamento para o Apple Pay online (incluindo opções de parcelamento).

Diário

Disponível apenas no iPhone, o app Diário (Journal) conta agora está integrado à seção Bem-estar do app Saúde (Health), permitindo adicionar seu estado emocional às suas anotações e contabilizar o tempo de escrita como minutos de atenção plena.

O app também permite agora criar entradas rapidamente com base em widgets, buscar e classificar entradas anteriores em um calendário e visualizar dados sobre a sequência e os hábitos de escrita.

Outras novidades

O Modo de Jogo (Game Mode) chega para minimizar a atividade em segundo plano e manter as taxas de frames o mais alto possível durante a execução de games, bem como melhorar a responsividade em acessórios conectados ao aparelho;

chega para minimizar a atividade em segundo plano e manter as taxas de frames o mais alto possível durante a execução de games, bem como melhorar a responsividade em acessórios conectados ao aparelho; O SharePlay agora permite solicitar a alguém que compartilhe sua tela durante uma chamada no FaceTime ou conversa no Mensagens, possibilitando controlar a interface do outro usuário ou até mesmo (no iPad) desenhar sobre ela;

agora permite solicitar a alguém que compartilhe sua tela durante uma chamada no FaceTime ou conversa no Mensagens, possibilitando controlar a interface do outro usuário ou até mesmo (no iPad) desenhar sobre ela; Agora é possível responder aos anúncios da Siri apenas acenando a cabeça usando os AirPods , que passam a contar com Áudio Espacial Personalizado para jogos visando envolver o usuário ao som reproduzido durante uma jogatina;

, que passam a contar com visando envolver o usuário ao som reproduzido durante uma jogatina; Em termos de acessibilidade, o iOS 18 chega com recursos como o Rastreamento dos Olhos , a Resposta Tátil da Música , os Atalhos Vocais e a opção “Mostrar Indícios de Movimento do Veículo”, como já detalhamos em maio e mostramos em vídeo;

, a , os e a opção “Mostrar Indícios de Movimento do Veículo”, como já detalhamos em maio e mostramos em vídeo; O app Calendário (Calendar) agora possibilita criar, visualizar e editar lembretes ao lado de eventos. Eles aparecem no aplicativo Lembretes (Reminders) , que agora conta com uma lista “Apagados” a qual mantém os lembretes deletados nos últimos 30 dias;

agora possibilita criar, visualizar e editar lembretes ao lado de eventos. Eles aparecem no aplicativo , que agora conta com uma lista “Apagados” a qual mantém os lembretes deletados nos últimos 30 dias; O iPadOS agora conta com barras flutuantes redesenhadas acima do conteúdo dos apps, bem como barras laterais atualizadas para dar aos usuários um controle mais profundo sobre as funcionalidades de apps como o Música e o TV;

agora conta com redesenhadas acima do conteúdo dos apps, bem como atualizadas para dar aos usuários um controle mais profundo sobre as funcionalidades de apps como o Música e o TV; A Apple também redesenhou o Fitness+ (tornando mais fácil encontrar recomendações personalizadas) e, especificamente no iPadOS, o navegador de documentos nos apps Pages, Numbers, Keynote e Swift Playgrounds;

(tornando mais fácil encontrar recomendações personalizadas) e, especificamente no iPadOS, o nos apps Pages, Numbers, Keynote e Swift Playgrounds; No aplicativo Casa (Home) , agora é possível definir permissões para convidados com base em data e hora para definir quando eles podem acessar coisas como fechaduras, portas de garagem ou sistemas de alarme;

, agora é possível definir com base em data e hora para definir quando eles podem acessar coisas como fechaduras, portas de garagem ou sistemas de alarme; O app Ajustes (Settings) também teve sua estrutura reformulada, passando a agrupar apps em uma seção exclusiva, adotando cabeçalhos para algumas seções e reordenando o local onde determinados itens aparecem.

Todas as novidades acima foram detalhadas pela Apple nas notas de liberação do iOS 18 e do iPadOS 18. A Maçã também listou todas as mudanças envolvendo correções de segurança dos dois sistemas, as quais você pode conferir nessa página.

Quais os dispositivos poderão atualizar?

No caso do iOS 18, o novo sistema operacional é compatível com todos os dispositivos que já rodavam o iOS 17 — ou seja, dispositivos lançados a partir de 2018:

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

iPhones 15 Pro/15 Pro Max

iPhones 15/15 Plus

iPhones 14 Pro/14 Pro Max

iPhones 14/14 Plus

iPhones 13 Pro/13 Pro Max

iPhones 13/13 mini

iPhones 12 Pro/12 Pro Max

iPhones 12/12 mini

iPhones 11 Pro/11 Pro Max

iPhone 11

iPhones XS/XS Max

iPhone XR

Bem como, obviamente, toda a recém-anunciada linha: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Já o iPadOS 18 pode ser instalado nos seguintes dispositivos:

Todas as gerações do iPad Pro de 13″

Todas as gerações do iPad Pro de 11″

iPad Pro de 12,9″ (3ª geração) ou mais recente

iPad Air (3ª geração) ou mais recente

iPad mini (5ª geração) ou mais recente

iPad (7ª geração) ou mais recente

Você pode conferir mais detalhes envolvendo a compatibilidade dos dois sistemas nessa matéria.

Eis os changelogs completos dos sistemas:

Changelog do iOS 18 Tela de Início Flexibilidade de organização, para que você crie o layout ideal em cada página ao colocar os ícones de apps e widgets em qualquer posição na Tela de Início, como na parte inferior ou na lateral.

Os ícones escuros dão uma aparência escura à Tela de Início e podem se ajustar automaticamente, quando o iPhone entra no Modo Escuro, ou permanecer escuros.

Possibilidade de aplicar cores a ícones de apps e widgets ou usar uma sugestão de cor do iOS que complemente sua imagem de fundo.

Opção de exibir os ícones de apps e widgets maiores na tela, sem seus nomes. Fotos Com a maior atualização já realizada, o app Fotos agora tem um layout simplificado que inclui tudo na mesma visualização.

As Coleções organizam automaticamente a fototeca por tópicos úteis que você pode explorar em uma colagem, grade, memória ou mapa.

Com as opções de personalização, você pode reorganizar, adicionar e remover linhas de Coleções e adicionar somente os itens que quiser às Coleções Fixadas, para ficar mais fácil de achá‑los.

Na seção Pessoas e Pets, os grupos incluem fotos das pessoas e pets que você mais gosta e que costumam aparecer juntos.

A categoria Viagens organiza automaticamente seus passeios em coleções para criar recordações para você.

Em Dias Recentes, você vê suas últimas fotos organizadas por dia, excluindo o que é supérfluo, como capturas de tela.

Na grade, o botão Filtrar ajuda a reduzir a desorganização ao separar tipos de mídia específicos ou favoritos, ou ao ocultar capturas de tela da visualização.

O controle de velocidade de vídeo possibilita usar pontos de entrada e saída para reduzir a velocidade de vídeos com taxas de quadro elevadas.

A seção Mais Itens inclui coleções úteis adicionais, como Documentos, Recibos, QR Codes e outras, além dos itens que você editou, visualizou e compartilhou recentemente.

Na seção Mais Itens, o álbum Recuperados revela imagens que estão no dispositivo, mas não estavam visíveis por problemas de corrompimento do banco de dados em um álbum bloqueado. Mensagens Amplie letras, palavras, frases ou emojis no iMessages e adicione efeitos dinâmicos e animados, como explosões, ondulações e acenos, que vão dar vida às suas conversas.

Formate qualquer letra, palavra ou frase no iMessage em negrito, sublinhado, itálico ou tachado.

Use Tapbacks com emojis e adesivos para reagir a uma mensagem ou passe o dedo na tela para acessar os Tapbacks que você e seus amigos mais enviam.

Com o recurso Enviar Depois, você cria uma mensagem agora e programa o envio para mais tarde.

A compatibilidade com a troca de mensagens RCS possibilita mostrar avisos de entrega e leitura, bem como enviar mensagens com fotos e vídeos em resolução mais alta para pessoas que não tenham um iPhone (requer operadora compatível). Central de Controle A nova Central de Controle apresenta grupos convenientes de controles, a possibilidade de organizá‑los da maneira que você quiser e compatibilidade com controles de apps de terceiros.

Deslize continuamente a tela a partir da borda direita e acesse os grupos de controles, incluindo os que você mais usa, controles do app Casa, de Reprodução de Mídia e Conectividade. Além disso, você também pode criar grupos totalmente novos.

A galeria de controles mostra o conjunto completo de controles disponíveis (incluindo os de apps de terceiros) que você pode adicionar diretamente ao grupo que escolher.

Na Central de Controle, arraste um controle pelo canto inferior direito para redimensioná‑lo. Tela Bloqueada Acesse a galeria de controles e, entre os seus apps favoritos, escolha os controles que você quer para personalizar a Tela Bloqueada.

O botão de Ação pode ser personalizado com controles da galeria de controles (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max).

As opções de fontes permitem escolher entre 10 novos sistemas de numeração: bengáli, gujarati, gurmukhi, kannada, malaialama, meiteis, oriá, ol chiki, telugu e urdu. Safari O Controle de Distrações permite ocultar itens das páginas web que atrapalhem a sua navegação. Senhas O app Senhas concentra todas as suas credenciais para sites e apps no mesmo lugar, assim fica mais fácil acessar senhas, chaves‑senha, senhas de Wi‑Fi e códigos de verificação.

Configure os códigos de verificação para autenticação de dois fatores diretamente no app Senhas, para que você possa copiá‑los com facilidade ou preenchê‑los automaticamente no Safari, sem precisar abrir um app de autenticação.

A sincronização segura garante que as contas salvas no app Senhas sejam sincronizadas diretamente com o iCloud com criptografia de ponta a ponta, assim você pode acessá‑las em todos os seus dispositivos.

O app Senhas do iCloud permite que você acesse suas senhas em dispositivos Windows. Mapas Crie rotas personalizadas de caminhada e trilhas com apenas alguns toques e saia para caminhar no parque, fazer exercícios de rotina no bairro, explorar lugares novos nas férias e mais.

Na Biblioteca de Lugares você acessa com mais facilidade todos os locais, guias e rotas de trilhas que salvou. Jogos O Modo de Jogo minimiza a atividade em segundo plano para manter as taxas de quadro mais elevadas e melhora significativamente a resposta a acessórios sem fio, como controles e AirPods. App Carteira Os tíquetes estão com design novo e incluem novos recursos, como um guia dos eventos contendo informações úteis sobre os locais onde eles ocorrerão e recomendações inteligentes dos seus apps favoritos da Apple.

Novas formas de pagar a prazo e recompensas em cartões de crédito e débito compatíveis quando você faz compras com o Apple Pay on‑line e em apps. Diário Você pode registrar o estado emocional diretamente no Diário. Além disso, os humores e emoções registrados no app Saúde são incluídos nas Sugestões para Escrever no Diário.

A tela Informações mostra suas sequências de escrita, um calendário e outras estatísticas que ajudam a monitorar suas metas de escrita.

A Busca possibilita a você procurar com facilidade entradas anteriores, que podem ser classificadas e mostradas na ordem de sua preferência.

Os widgets para Tela de Início e para a Tela Bloqueada mostram rapidamente sua sequência atual ou tópicos de escrita que mudam durante o dia, para que você reflita sobre o que está acontecendo no momento. Telefone O Voicemail ao Vivo mostra uma transcrição em tempo real quando alguém deixa uma mensagem e permite que você atenda a ligação.

Busque ligações anteriores, voicemails e contatos através dos números de telefone, nomes ou até mesmo de uma palavra transcrita de um voicemail.

Com a busca no teclado numérico, você encontra rapidamente contatos existentes e liga para eles ao tocar em seus nomes ou telefones no teclado alfanumérico.

Dependendo do ambiente, o modo de microfone automático escolhe o modo mais adequado para você e alterna entre Isolamento de Voz, Espectro Amplo e Padrão. Privacidade Bloqueie apps que tenham conteúdo confidencial com o Face ID, o Touch ID ou o código e oculte‑os de buscas, notificações e outras partes do sistema.

Os apps ocultos têm as mesmas proteções que os bloqueados e, além disso, são colocados em uma nova pasta bloqueada. Você não receberá notificações nem avisos dos apps.

A permissão do app Contatos foi aprimorada e permite que você escolha quais contatos compartilhar com um app.

O emparelhamento aprimorado via Bluetooth possibilita que os desenvolvedores ofereçam uma experiência de emparelhamento simples, sem deixar de proteger sua privacidade. AirPods Graças às Interações sem o Uso das Mãos, você responde aos anúncios da Siri com os AirPods; basta fazer o gesto de sim ou não com a cabeça.

O Isolamento da Voz nos AirPods Pro proporcionam mais clareza para quem está falando com você, mesmo em condições de vento ou em locais com muito ruído de fundo.

Com o Áudio Espacial personalizado, você joga usando os AirPods e vira o centro da ação com um som envolvente combinado a uma API para desenvolvedores que facilita mais do que nunca sua integração. App Apple TV Para complementar o que você está assistindo, a seção Em Cena mostra informações em tempo real dos filmes e séries da Apple TV+.

O recurso Aprimorar Diálogo permite que você ouça com mais clareza o que está sendo dito, especialmente em casos de músicas ou efeitos sonoros em volume alto.

As legendas aparecem automaticamente na hora certa, por exemplo, quando o idioma do conteúdo não corresponde ao do dispositivo, quando você silencia o áudio ou quando retrocede um programa. Notas Inicie gravações de áudio de dentro de uma nota e guarde-as com comentários, checklists e documentos relacionados.

Os Cálculos nas Notas resolvem instantaneamente as expressões e equações que você insere em uma nota.

As contrações das seções simplificam e ocultam o texto nas notas mais longas; é só tocar ao lado de um cabeçalho de seção para condensar as notas com mais texto.

Escolha entre cinco cores para realçar o texto da nota. Acessibilidade Com o Rastreamento dos Olhos, é possível controlar o iPhone apenas com os olhos (iPhone 12 e posteriores e iPhone SE (3ª geração)).

A Resposta Tátil da Música sincroniza o mecanismo Taptic Engine do iPhone com o ritmo das músicas para que pessoas com deficiências auditivas possam aproveitar o catálogo do Apple Music (iPhone 14 e posteriores).

Os Atalhos Vocais ajudam pessoas com variações graves de fala a gravar enunciados personalizados que desencadeiam ações específicas.

Ao colocar pontos na tela que se movem junto com o veículo, os Indícios de Movimento do Veículo ajudam a reduzir o enjoo por movimento sem interferir no conteúdo da tela. Esta versão também inclui outros recursos e melhorias: As Notas de Cálculo na Calculadora permitem avaliar expressões, atribuir variáveis e até criar gráficos no iPhone.

No Calendário, é possível criar, ver, editar e completar lembretes, além dos eventos.

Na lista Apagados do app Lembretes, você pode ver e recuperar lembretes removidos.

O compartilhamento de tela no SharePlay permite que você toque e desenhe na tela de outra pessoa ou peça permissão para controlar remotamente o iPhone dela.

Use as Cenas do Freeform para organizar o conteúdo em seções e depois salvá‑lo, identificá‑lo e classificá‑lo como você quiser.

Ficou mais fácil encontrar recomendações personalizadas ou buscar algo específico no novo Fitness+.

No app Casa, você estabelece data e hora específicas para os hóspedes acessarem fechaduras, portas de garagem e sistemas de alarme.

Após um reparo, o Assistente de Reparo lembra você de configurar as peças Apple genuínas que foram substituídas no dispositivo (iPhone 12 e posteriores). Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões ou dispositivos Apple. Para obter mais informações, visite este site: https://www.apple.com/br/ios/ios-18 Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões ou modelos de iPhone. Para obter informações sobre o conteúdo de segurança das atualizações de software da Apple, visite este site: https://support.apple.com/100100 Changelog do iPadOS 18 Tela de Início Flexibilidade de organização, para que você crie o layout ideal em cada página ao colocar os ícones de apps e widgets em qualquer posição na Tela de Início, como na parte inferior ou na lateral.

Os ícones escuros dão uma aparência escura à Tela de Início e podem se ajustar automaticamente, quando o iPad entra no Modo Escuro, ou permanecer escuros.

Possibilidade de aplicar cores a ícones de apps e widgets ou usar uma sugestão de cor do iPadOS que complemente sua imagem de fundo.

Opção de exibir os ícones de apps e widgets maiores na tela, sem seus nomes embaixo. Fotos Com a maior atualização já realizada, o app Fotos agora tem um layout simplificado que inclui tudo na mesma visualização.

As Coleções organizam automaticamente a fototeca por tópicos úteis que você pode explorar em uma colagem, grade, memória ou mapa.

Com as opções de personalização, você pode reorganizar, adicionar e remover linhas de Coleções e adicionar somente os itens que quiser às Coleções Fixadas, para ficar mais fácil de achá‑los.

Na seção Pessoas e Pets, os grupos incluem fotos das pessoas e pets que você mais gosta e que costumam aparecer juntos.

A categoria Viagens organiza automaticamente seus passeios em coleções para criar recordações para você.

Em Dias Recentes, você vê suas últimas fotos organizadas por dia, excluindo o que é supérfluo, como capturas de tela.

Na grade, o botão Filtrar ajuda a reduzir a desorganização ao separar tipos de mídia específicos ou favoritos, ou ao ocultar capturas de tela da visualização.

O controle de velocidade de vídeo possibilita usar pontos de entrada e saída para reduzir a velocidade de vídeos com taxas de quadro elevadas.

A seção Mais Itens inclui coleções úteis adicionais, como Documentos, Recibos, QR Codes e outras, além dos itens que você editou, visualizou e compartilhou recentemente.

Na seção Mais Itens, o álbum Recuperados revela imagens que estão no dispositivo, mas que não estavam visíveis por problemas de corrupção do banco de dados em um álbum bloqueado. Mensagens Amplie letras, palavras, frases ou emojis em iMessages com efeitos dinâmicos e animados, como explosões, ondulações e acenos, que dão vida às suas conversas.

Use negrito, sublinhado, itálico ou tachado para formatar texto em qualquer letra, palavra ou frase em iMessages.

Use Tapbacks com emojis e adesivos para reagir a uma mensagem ou passe o dedo na tela para acessar os Tapbacks que você e seus amigos mais enviam.

Com o recurso Enviar Depois, você cria uma mensagem agora e programa o envio para mais tarde. Central de Controle A nova Central de Controle apresenta grupos convenientes de controles, a possibilidade de organizá‑los da maneira que você quiser e compatibilidade com controles de apps de terceiros.

Deslize continuamente a tela a partir da borda direita e acesse os grupos de controles, incluindo os que você mais usa, controles do app Casa, de Reprodução de Mídia e Conectividade. Além disso, você também pode criar grupos totalmente novos.

A galeria de controles mostra o conjunto completo de controles disponíveis (incluindo os de apps de terceiros) que você pode adicionar diretamente ao grupo que escolher.

Na Central de Controle, arraste um controle pelo canto inferior direito para redimensioná‑lo. Tela Bloqueada Acesse a galeria de controles e, entre os seus apps favoritos, escolha os controles que você quer para personalizar a Tela Bloqueada.

As opções de fontes permitem escolher entre 10 novos sistemas de numeração: bengáli, gujarati, gurmukhi, kannada, malaialama, meiteis, oriá, ol chiki, telugu e urdu. Notas O Refinamento da Caligrafia aprimora automaticamente e em tempo real o texto escrito à mão para deixá‑lo mais uniforme, legível e em linhas mais retas (modelos de iPad com chip A14 Bionic ou M1 e posteriores).

Com o recurso Colar Como Texto Escrito à Mão, você copia texto de uma página web, documento ou e‑mail e cola na sua própria caligrafia (modelos de iPad com chip A14 Bionic ou M1 e posteriores).

Com a Reorganização da Escrita à Mão, você cola texto ou adiciona espaço no meio do parágrafo e o texto escrito é automaticamente reorganizado para acomodar o conteúdo.

O recurso Verificar Ortografia no Texto Escrito à Mão sublinha os erros de ortografia e pode corrigi‑los, mantendo o estilo da sua caligrafia (modelos de iPad com chip A14 Bionic ou M1 e posteriores).

Os Cálculos nas Notas resolvem instantaneamente as expressões e equações que você digita ou escreve com o Apple Pencil.

As Notas de Cálculo da Calculadora são sincronizadas automaticamente as da Pasta Inteligente do app Notas.

Inicie gravações de áudio de dentro de uma nota e guarde-as com comentários, checklists e documentos relacionados.

As contrações das seções simplificam e ocultam o texto nas notas mais longas; é só tocar ao lado de um cabeçalho de seção para condensar as notas com mais texto.

Escolha entre cinco cores para realçar o texto da nota. Calculadora As Notas de Cálculo permitem avaliar expressões, atribuir variáveis e até desenhar gráficos com o teclado ou à mão.

Escreva uma equação à mão na horizontal ou na vertical com o Apple Pencil para que as Notas de Cálculo a resolvam assim que você adicionar o sinal de igual.

Resolva expressões nas Notas de Cálculo ou digite‑as nos apps Mensagens ou Mail, entre outros, para ver os resultados como sugestões no teclado.

As variáveis possibilitam que você atribua um valor a letras e palavras (como x=10) e as use para resolver rapidamente uma expressão, gráfico ou equação.

Com os gráficos, é possível visualizar equações escritas ou digitadas. Eles podem ser ampliados, deslocados, redimensionados ou combinados para mostrar diversas equações ao mesmo tempo.

O histórico mostra os cálculos anteriores, para que você possa retornar rapidamente a eles ou copiar os resultados para usar em outros apps.

As Conversões de Unidade permitem converter rapidamente categorias de unidade como comprimento, peso, moedas e mais. Jogos O Modo de Jogo minimiza a atividade em segundo plano para manter as taxas de quadro mais elevadas e melhora significativamente a resposta a acessórios sem fio, como controles e AirPods. Safari O Controle de Distrações permite ocultar itens das páginas web que atrapalham a sua navegação. Senhas O app Senhas concentra todas as suas credenciais para sites e apps no mesmo lugar, assim fica mais fácil acessar senhas, chaves‑senha, senhas de Wi‑Fi e códigos de verificação.

Configure os códigos de verificação para autenticação de dois fatores diretamente no app Senhas, para que você possa copiá‑los com facilidade ou preenchê‑los automaticamente no Safari, sem precisar abrir um app de autenticação.

A sincronização segura garante que as contas salvas no app Senhas sejam sincronizadas diretamente com o iCloud com criptografia de ponta a ponta, assim você pode acessá‑las em todos os seus dispositivos.

O app Senhas do iCloud permite que você acesse suas senhas em dispositivos Windows. SharePlay Com o recurso Pedir para compartilhar, outra pessoa compartilha a tela dela com você no app Mensagens ou em uma ligação do FaceTime.

Toque na tela para desenhar diretamente na tela compartilhada, assim seus amigos e familiares podem agir da maneira adequada.

O controle à distância permite que você auxilie outra pessoa mais diretamente; basta pedir permissão e assumir o controle da tela dela. Apenas contatos conhecidos podem pedir para controlar o dispositivo. As ações da pessoa que é dona do dispositivo têm precedência sobre as remotas. Freeform Use as Cenas para organizar o conteúdo em seções e depois salvá‑lo, identificá‑lo e classificá‑lo como você quiser.

Envie uma cópia do seu quadro com um link que qualquer pessoa pode usar no iPhone, iPad ou Mac.

Com o Reconhecimento da Escrita à Mão, você seleciona, busca, traduz e copia o texto escrito à mão no quadro.

A Diagramação aprimorada permite que você una objetos com linhas de conexão magnéticas que podem ser fixadas em qualquer lugar.

O recurso Alinhar à Grade facilita o alinhamento preciso do conteúdo do quadro.

Os Resultados de Cálculos permitem que você escreva uma expressão básica ou científica, adicione o sinal de igual e veja os resultados inseridos ou sugeridos no quadro. Recursos Desenvolvidos para o iPad Nova barra de abas flutuante sobre o conteúdo dos apps, para que você se concentre no que importa e tenha as abas favoritas sempre à mão.

Alterne facilmente da barra de abas para a barra lateral atualizada, que oferece acesso ao conteúdo mais específico dos apps, como playlists no app Música ou todos os seus canais favoritos no app Apple TV.

O Navegador de Documentos dá um novo visual aos apps e ajuda você a voltar para os documentos mais recentes no Pages, no Numbers, no Keynote e no Swift Playgrounds.

As animações refinadas e os gestos mais fluidos deixam os apps ainda mais responsivos, divertidos e agradáveis de usar. Privacidade Bloqueie apps que tenham conteúdo confidencial com o Face ID, o Touch ID ou o código e oculte‑os de buscas, notificações e outras partes do sistema.

Os apps ocultos têm as mesmas proteções que os bloqueados e, além disso, são colocados em uma nova pasta bloqueada. Você não receberá notificações nem ligações dos apps.

A permissão do app Contatos foi aprimorada e permite que você escolha quais contatos compartilhar com um app.

O emparelhamento aprimorado via Bluetooth possibilita emparelhar acessórios de uma forma simples e privada. Mapas Crie rotas personalizadas de caminhada e trilhas com apenas alguns toques e saia para andar no parque, fazer exercícios de rotina no bairro, explorar lugares novos nas férias e mais.

Na Biblioteca de Lugares você acessa com mais facilidade todos os locais, guias e rotas de trilhas que salvou. App Apple TV Para complementar o que você está assistindo, a seção Em Cena mostra informações em tempo real dos filmes e séries da Apple TV+.

O recurso Aprimorar Diálogo permite que você ouça com mais clareza o que está sendo dito, especialmente em casos de músicas ou efeitos sonoros com volume alto.

As legendas aparecem automaticamente na hora certa, por exemplo, quando o idioma do conteúdo não corresponde ao do dispositivo, quando você silencia o áudio ou quando retrocede um programa. Este lançamento também inclui outros recursos e melhorias: No Calendário, é possível criar, ver, editar e completar lembretes, lado a lado com os eventos.

Na lista Apagados do app Lembretes, você pode ver e recuperar lembretes removidos.

No app Casa, você estabelece data e hora específicas para que hóspedes acessem fechaduras, portas de garagem e sistemas de alarme.

Após um reparo, o Assistente de Reparo lembra você de configurar as peças Apple genuínas que foram substituídas no dispositivo (modelos de iPad Air com chip M2 e modelos de iPad Pro com chip M4).

Como atualizar?

Na página abaixo, detalhamos todo o processo de instalação dos sistemas, que pode ser feito tanto pelo app Ajustes dos próprios dispositivos quanto usando um Mac ou PC.

Eis também os links para download direto e instalação manual dos dois sistemas nos respectivos dispositivos suportados:

Bons updates, pessoal! 📲