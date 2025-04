iOS 18: TIM agora suporta conversão e transferência de eSIM pelos Ajustes

Com o lançamento oficial do iOS 18, a TIM liberou uma atualização a qual habilita o suporte para a Transferência Rápida do eSIM. Isso significa que usuários da operadora serão capazes tanto de converter um chip tradicional para um eSIM quanto transferir um chip virtual para outro aparelho diretamente pelo app Ajustes (Settings) do iOS.

A novidade foi notada pelo leitor Vitor Gomes [@‪vctgomes.com]‬ nos arquivos do update. Eles mostram que os códigos SupportsOnDevicePhysicalSIMConvert e SupportPhysicalSIMtoESIMTransfer aparecem como funções ativas, sinalizando a adição do suporte ao recurso — o qual já havia sido adotado tanto pela Claro quanto pela Vivo, cabe relembrar.

Assim que o iOS 18 foi saiu, a TIM liberou um update de operadora para a versão TIM 59.1. Vasculhando os códigos do novo OTA, tive uma boa notícia: finalmente a TIM vai suportar a conversão de SIM para eSIM e transferência para outros iPhones. Tudo através do menu nativo da Apple.



— Vitor Gomes (@vctgomes.com) September 16, 2024 at 5:29 PM

A própria TIM já atualizou a sua página oficial sobre o eSIM com informações sobre a conversão/transferência, a qual (sem especificar se há restrições referente a planos) poderá ser feita por “pessoas físicas”. De acordo com a operadora, é necessário contar com o iOS 18 ou superior e pelo menos com um iPhone 11 para utilizar as novidades.

Tendo preparado tutoriais detalhados para a conversão e a transferência, a TIM também afirma que os procedimentos só estarão disponíveis após 24 horas de uso de voz ou dados no iPhone. “Caso transfira a sua linha, o procedimento só será possível novamente após esse período”, diz a empresa.

A atualização dos ajustes da operadora é feita automaticamente ao seguir o caminho Ajustes » Geral » Sobre. Embora já sinalizada no site oficial da TIM, pode ser que ainda demore até que a novidade seja ativada de fato nos aparelhos pela empresa.

