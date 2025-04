iPhones 16 poderão chegar oficialmente ao Brasil no dia 27 de setembro

Repetindo a dose do ano passado, a Apple divulgou em 2024 apenas a data de início da pré-venda dos novos iPhones no Brasil: 24 de setembro. Entretanto, assim como em 2023, uma loja revendedora da empresa voltou a dar com a língua nos dentes sobre a data de lançamento dos aparelhos por aqui: 27/9.

Essa data foi notada pelo pessoal do iHelpBR nos termos de pré-venda [PDF] da Fast Shop, que já colocou no ar uma página em preparação para a chegada dos iPhones 16 ao Brasil. O documento em questão pode ser acessado ao clicar em um link no final do site, logo depois do formulário de inscrição para receber alertas sobre a chegada dos aparelhos.

Condições de Participação: 1.1. Para participar da promoção, o cliente deve realizar o pré-cadastro na landing page designada e efetuar a compra do iPhone 16 durante o período de pré-venda, que ocorrerá de 24/09/2024 a 27/09/2024 ou até durarem os estoques.

Além de cobrir a pré-venda, o documento também trata de uma promoção que dá descontos na compra de algum modelo da linha iPhone 16.

No ano passado, vale notar, a Fast Shop já havia confirmado quando as vendas dos iPhones 15 começariam (29/9) após o início da pré-venda (27/9). Caso essa nova data se confirme, os iPhones 16 serão lançados no Brasil em tempo recorde.

Como notado também pelo iHelpBR, a Apple chegou a dizer que os novos aparelhos serão lançados em “Macau, Vietnã e em outros 19 países e regiões a partir de sexta-feira, 27 de setembro”, mas sem confirmar se o Brasil faz parte da lista.

É possível que a Apple prefira omitir a data de lançamento dos aparelhos por aqui para evitar possíveis questionamentos envolvendo a sua logística — a qual costuma ser marcada por prazos bastante apertados para as lojas, diga-se.

