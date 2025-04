Kuo: demanda pelos iPhones 16 Pro fica aquém do esperado; 16 Plus dispara

Às vésperas do lançamento oficial dos iPhones 16, os quais foram apresentados pela Apple no evento da última segunda-feira (9/9), o analista Ming-Chi Kuo detalhou o que seriam números referentes à demanda pelos novos aparelhos após o início da pré-venda nos Estados Unidos (e em dezenas de outros países), no dia 13/9.

Os dados, que são baseados em uma pesquisa do analista da cadeia de suprimentos, indicam que cerca de 37 milhões de unidades de toda a linha foram encomendadas neste primeiro fim de semana — o que representa cerca de 12,7% a menos que no ano passado.

Essa baixa teria sido influenciada por um desempenho aquém do normal do iPhone 16 Pro (queda de 27%) e do iPhone 16 Pro Max (-16%) — o que pode ter sido causado tanto pela forte concorrência na China quanto pelo fato de que o maior ponto de venda desses aparelhos (a Apple Intelligence) ainda não estará disponível em seu lançamento.

A surpresa maior na linha foi o iPhone 16 Plus, cuja demanda aumentou 48% em relação ao ano anterior, enquanto no caso do iPhone 16 de entrada o crescimento foi de 10%. A chegada de recursos Pro a esses modelos pode ter influenciado nesse aumento — embora ele não seja suficiente para impactar de maneira relevante as vendas de toda a linha.

Para Kuo, mesmo com a queda, é improvável que a Apple diminua seus planos de produção de maneira significativa a curto prazo, visto que há uma possibilidade de que as vendas melhorem com a Apple Intelligence e futuros períodos promocionais nos Estados Unidos, na Europa e na China.

