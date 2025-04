Soundiiz é um serviço que ajuda a migrar playlists entre streamings

Recentemente, nós comentamos que a Apple lançou uma nova ferramenta que facilita a transferência de playlists do Apple Music diretamente para o YouTube Music. O recurso, inclusive, estava em testes desde fevereiro passado.

Tudo isso, contudo, faz parte da Data Transfer Initiative (Iniciativa de Transferência de Dados, em tradução livre), uma colaboração entre Apple, Google e Meta para desenvolver soluções de portabilidade de dados.

Essa ação atende à Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) da Europa, a qual exige que grandes empresas de tecnologia (chamadas de “gatekeepers”) promovam a portabilidade de dados dos usuários para evitar que eles fiquem presos às suas plataformas.

No entanto, a nova ferramenta é bastante limitada e exclui o Spotify, o serviço de streaming com mais usuários no mundo inteiro, restringindo a utilidade para quem quer migrar suas playlists para ou do serviço sueco.

Em entrevista ao TechCrunch, o diretor da DTI, Chris Riley, expressou frustração com o bloqueio de dados por grandes empresas e enfatizou a necessidade de mais conscientização e adoção da portabilidade de dados.

Nos últimos dez anos, nos acostumamos com esse mundo em que nos sentimos presos. Acho que poucas pessoas sabem que isso é algo que deveriam ter.

Apesar das limitações, Riley recomendou a Soundiiz, uma ferramenta criada por desenvolvedores franceses em 2013, que permite transferir playlists entre mais de 30 serviços de streaming, incluindo o Spotify, usando APIs existentes.

Inicialmente, a Soundiiz começou como uma ferramenta de busca de músicas, mas se transformou em um serviço de transferência de playlists quando os desenvolvedores perceberam seu valor para usuários que trocam de plataformas de música.

Apesar do crescimento, o app é gerido apenas pelos dois fundadores, sem investimento externo. A versão gratuita tem limitações, como um teto de 200 músicas por playlist e transferência manual, mas o plano premium (por US$4,50 mensais) elimina essas restrições e pode ser cancelado após a transferência.

Um dos idealizadores do serviço, Thomas Magnano, acredita que o Spotify teria mais a perder do que a ganhar com uma ferramenta de transferência de playlists, o que explicaria sua ausência em iniciativas como a DTI.

Mesmo assim, os principais serviços de streaming conhecem a Soundiiz e alguns até mencionam a ferramenta em suas FAQs. Isso mostra uma certa aprovação implícita e o impacto na vida dos usuários que buscam a portabilidade de playlists.

É possível acessar o serviço nessa página. Alguém aí já o utilizou? 🎵