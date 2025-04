tvOS 18 é lançado com InSight, novidades em apps e mais; Software do HomePod 18 também é disponibilizado

A Apple lançou hoje o tvOS 18 (compilação 22J357 ) e o Software do HomePod 18 (idem) com inúmeras novidades para os usuários de Apple TVs e HomePods — visando apenas aprimorar esses sistemas operacionais.

Ao contrário de outros dispositivos da Apple, em que versões mais antigas tendem a não receber atualizações do sistema operacional, as coisas com a Apple TV são bem diferentes; assim como nos dois últimos anos, o tvOS 18 está disponível para donos de Apple TVs HD (2015), e 4K (e as três gerações, lançadas em 2017, 2021 e 2022).

InSight

Uma das grandes novidades que o tvOS 18 trouxe é o InSight, recurso que exibe informações sobre atores, personagens e músicas de filmes e programas do Apple TV+ na tela em tempo real.

Os usuários podem simplesmente selecionar um ator para visualizar sua página de histórico e filmografia, ou visualizar rapidamente a música que está tocando em uma cena e adicioná-la a uma playlist do Apple Music. Os espectadores também podem ver as informações do InSight em seu iPhone ao usá-lo como um controle remoto da Apple TV.

Divulgação/Apple

A Melhoria de Diálogo (Enhance Dialogue) ficou mais inteligente com o tvOS 18, utilizando aprendizado de máquina e áudio computacional para oferecer maior clareza vocal sobre música, ação e ruído de fundo na Apple TV 4K. Além dos alto-falantes HomePod, agora é possível aproveitar o recurso ao ouvir pela TV integrada ou por alto-falantes conectados via HDMI, AirPods e outros dispositivos conectados via Bluetooth, e ao reproduzir conteúdo compatível no iPhone e no iPad.

Apple Fitness+, Apple Music e FaceTime

O Apple Fitness+, o Apple Music e o FaceTime também receberam novidades. Com relação ao primeiro, ele foi completamente redesenhado para aproveitar o catálogo completo sem abrir mão da sua rotina saudável. No menu refeito, agora são mostradas as abas “Para Você”, “Espaços”, “Explore” e “Biblioteca”, assim como funções de busca e prêmios especiais.

Divulgação/Apple

No Apple Music, agora através do HomePod, foi adicionado o recurso de SharePlay, que permite um usuário compartilhar o controle da música para outro usuário uma vez emparelhado ao aproximar dois iPhones ou escaneado um código QR.

E no FaceTime, o aplicativo como um todo junto ao recurso de Câmera de Continuidade foram aperfeiçoados, agora podendo gerar Legendas ao Vivo (por enquanto só nos Estados Unidos e no Canadá) e ler o que múltiplos participantes de uma mesma call estão dizendo em formato de texto.

Changelogs oficiais

Changelog do tvOS 18 Navegação no app Apple TV

Deslize para a esquerda para abrir uma nova barra lateral, encontre todos os seus canais e apps, cada um deles em sua própria linha, e explore filmes e programas na seção Início. Busca por voz em apps

Pressione o botão Siri para ditar uma busca a partir da tela de início ou de qualquer lugar em apps compatíveis, como TV e Música. Filmes do iTunes

Os filmes do iTunes foram movidos para o app Apple TV. Compre e alugue na seção Loja e veja suas compras na Biblioteca. Melhorias no FaceTime

Agora você pode atender ligações do FaceTime diretamente na sua Apple TV 4K e iniciar ou receber ligações de áudio do FaceTime. Dolby Atmos para SharePlay

Experimente o som surround Dolby Atmos e Dolby Digital ao usar o SharePlay, quando disponível. Foco do áudio do Fitness+

Escolha o foco do áudio do seu treino para ouvir mais daquilo que motiva você, seja a voz do treinador ou a música. Changelog do Software do HomePod 18 A versão 18 do software inclui o SharePlay, uma maneira de você compartilhar o controle das playlists do Apple Music com outras pessoas no iPhone ou no iPad e dos seus convidados contribuírem com o que está sendo reproduzido no HomePod. Esta atualização também inclui correções de erros e melhorias de estabilidade.

Como instalar o tvOS 18 e o Software do HomePod 18

É possível atualizar a sua Apple TV diretamente pelo aplicativo Ajustes do tvOS; já o HomePod é atualizado pelo app Casa (Home). Confira como fazer isso nos nossos tutoriais abaixo!

Bons updates! 📺