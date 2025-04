visionOS 2 é lançado com mais gestos de navegação, fotos espaciais e mais!

Já está disponível para o Apple Vision Pro o visionOS 2, nova versão do software do headset de realidade aumentada/virtual que inclui uma série de melhorias e, é claro, novidades.

Trata-se da mesma compilação ( 22N320 ) da versão Release Candidate (RC), liberada na semana passada. Sem mais delongas, vamos conferir o que há de novo.

Novos gestos e edição da tela de Início

O visionOS 2 torna a navegação no Apple Vision Pro mais rápida e fácil, principalmente em termos de acesso a funções importantes, graças a novos gestos — os quais permitem que os usuários vejam informações rapidamente, como a hora atual e o nível da bateria, bem como executar ações como ajustar o volume.

Agora também pode-se editar a Tela de Início, de modo que os ícones dos apps podem ser reorganizados e, os próprios softwares, apagados (os que forem possíveis). Ainda não há a possibilidade de criar pastas de apps, porém.

Fotos espaciais

Com o visionOS 2, podemos revisitar memórias passadas criando fotos espaciais diretamente de sua biblioteca no aplicativo Fotos (Photos). O sistema usa aprendizado de máquina avançado para transformar uma imagem 2D em uma foto espacial que ganha vida no Vision Pro.

Os usuários podem compartilhar suas fotos espaciais ou utilizar o SharePlay no aplicativo Fotos com sua Persona espacial, e aproveitar seus panoramas e vídeos/fotos espaciais.

Mac Virtual Display

O Mac Virtual Display apresenta uma resolução mais alta e um tamanho maior — criando uma tela ultralarga que é equivalente a dois monitores 4K lado a lado (esta novidade, porém, ainda chegará num futuro update).

Além disso, o visionOS 2 também adiciona suporte a mouses para opções de fluxo de trabalho adicionais e agora mostra o Magic Keyboard físico (ou teclados de MacBooks) do usuário — mesmo quando ele estiver totalmente imerso em um ambiente ou aplicativo.

Modo de Viagem

O Modo de Viagem (Travel Mode) facilita que viajantes possam navegar por seus aplicativos em qualquer lugar, e foi agora adaptado também para viagens de trem.

Safari

No Safari, é possível assistir a vídeos em um ambiente a partir do navegador com sites como YouTube, Netflix e Amazon. Ao rolar por páginas da web, podemos tocar em fotos panorâmicas e mergulhar enquanto a imagem se ajusta a elas.

App Apple TV

O aplicativo Apple TV aprimora a visualização de partidas com o suporte a multivisualização (multiview). Mais precisamente, é possível assistir a até cinco transmissões simultâneas para acompanhar todos os seus esportes e times favoritos.

Atenção Plena

Para ajudar a obter calma e foco, o aplicativo Atenção Plena (Mindfulness) inclui um novo recurso chamado Follow Your Breathing (“Acompanhe a Sua Respiração”, na tradução direta) que apresenta animações visuais dinâmicas e sons que respondem aos padrões de respiração do usuário.

Outras novidades

Para compartilhar o uso do Vision Pro, um membro da família ou colega pode ser adicionado como um usuário convidado e ter seus dados de olhos e mãos salvos por 30 dias.

Novas APIs ajudam desenvolvedores a levar seus aplicativos ainda mais longe e introduzem novas experiências compartilháveis.

O HealthKit também chega ao Vision Pro, dando aos desenvolvedores novas maneiras de criar experiências de saúde e condicionamento físico que aproveitam a tela infinita do visionOS.

As Legendas ao Vivo (Live Captions) em todo o sistema ajudam todos — incluindo usuários surdos ou com deficiência auditiva — a acompanhar o diálogo falado em conversas ao vivo e em áudio de aplicativos.

Compatibilidade e instalação

Naturalmente, o visionOS 2 é compatível com o atual e único modelo disponível do Apple Vision Pro até agora. Para atualizar o headset, acesse Ajustes (Settings) » Geral (General) » Atualização de Software (Software Update).

Caso você já tenha ativado as atualizações automáticas, o Vision Pro fará o download e a instalará durante a noite, quando a bateria estiver conectada no headset e carregando, além de estar conectado a uma rede Wi-Fi.

