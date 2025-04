watchOS 11 chega com novos recursos para saúde, treinos e personalização

A Apple liberou, agora há pouco, o watchOS 11, como era esperado. A compilação final é a 22R349 , exatamente a mesma da versão Release Candidate (RC).

O sistema traz uma série de novidades que prometem transformar a experiência dos usuários do relógio — o qual, inclusive, completou recentemente dez anos desde o seu anúncio original.

Entre as atualizações estão novos recursos focados em saúde, monitoramento de atividades físicas, mais opções de personalização e integração com o ecossistema da Maçã. Confira abaixo as principais novidades que chegam com o watchOS 11.

Novo app Sinais Vitais (Vitals) e avanços em saúde

Uma das grandes novidades do watchOS 11 é o lançamento do aplicativo Sinais Vitais (Vitals), que proporciona um monitoramento mais detalhado dos sinais vitais do usuário, como batimentos cardíacos, respiração e sono.

O app usa dados históricos e algoritmos baseados em estudos da Apple para oferecer uma análise detalhada da saúde do usuário, enviando alertas se houver desvios consideráveis nas métricas, ajudando a identificar possíveis problemas de saúde.

O sistema agora oferece recursos para monitorar a saúde feminina durante a gestação. O Rastreamento do Ciclo (Cycle Tracking) exibe a idade gestacional e manda notificações sobre mudanças, como aumento nas taxas de batimentos cardíacos.

Além disso, o watchOS 11 simplifica o monitoramento do sono com a introdução do monitoramento automático, eliminando a necessidade de ativar manualmente o Foco de sono. Dessa forma, o processo se torna mais intuitivo e eficiente para os usuários.

Por fim, uma das atualizações mais importantes do novo sistema é a detecção de Apneia do Sono, que utiliza o acelerômetro para reconhecer padrões do distúrbio. Esse recurso estará disponível nos Apple Watches Series 10, Series 9 e Ultra 2.

Training Load e aprimoramentos no app Fitness

Para os fãs de exercícios físicos, o watchOS 11 traz o Training Load, uma ferramenta que analisa a intensidade e a duração dos treinos, além do impacto desses exercícios no corpo ao longo do tempo.

Utilizando dados como batimentos cardíacos, ritmo e elevação, o recurso calcula a Taxa de Esforço (Effort Rating) e ajuda os usuários a ajustar a rotina de exercícios para evitar exaustão ou aumentar a intensidade conforme necessário.

O app Fitness no iPhone também foi atualizado para tornar mais fácil o acesso a insights sobre treinos, com a possibilidade de customizar a aba Resumo (Summary) para mostrar as métricas mais relevantes, como a distância semanal de corrida.

Além disso, o watchOS 11 aprimora o monitoramento de treinos, principalmente em esportes como futebol, hóquei, lacrosse, remo e esqui, usando um posicionamento do GPS mais preciso para dar resultados melhores nas rotas e na análise de desempenho.

Personalização e widgets aprimorados

O mostrador de Fotos agora integra imagem e hora de forma mais fluida, usando machine learning (aprendizado de máquina, ou ML) para sugerir fotos baseadas em expressões faciais e composição. Também é possível escolher um fundo monocromático e alterar a fonte da hora.

O Conjunto Inteligente (Smart Stack), lançado no ano passado, recebeu um upgrade. Agora ele é capaz de adicionar automaticamente novos widgets baseados no contexto e momento do dia, como um widget de previsão de chuva ou até um tradutor.

Por falar nele, o app Traduzir (Translate) também chegou ao novo sistema, sendo capaz de traduzir palavras ou frases diretamente no relógio. Assim como ele, a Apple também anunciou a chegada de outro app, o Marés (Tides).

Outro destaque fica por conta do suporte às Atividades ao Vivo (Live Activities), que permite visualizar informações em tempo real de eventos como chegada de um Uber ou atualizações do recurso Chegou Bem? (Check In) no app Mensagens.

Suporte estendido ao Toque Duplo e novas interações

O recurso de Toque Duplo (Double Tap), dos Apple Watches Series 9 e Ultra 2, agora está disponível para todos os apps nativos e de terceiros. Com o lançamento da API , em junho passado, desenvolvedores agora podem implementar a função em seus aplicativos.

Outra adição importante é o Tap to Cash, que chega ao watchOS 11 e permite transferências rápidas com o Apple Cash (indisponível no Brasil) apenas aproximando o Apple Watch do iPhone ou de outro relógio.

Compatibilidade e disponibilidade

Com o lançamento do watchOS 11, os modelos Apple Watch Series 4, Series 5 e SE de primeira geração ficaram de fora da atualização. Os modelos suportados incluem:

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE (2ª geração)

Eis o changelog do novo sistema:

Notas de liberação do watchOS 11 Com informações avançadas sobre saúde e preparo físico, o watchOS 11 inclui no relógio mais popular do mundo ainda mais opções de personalização, inteligência e conexão. Ele apresenta novas experiências que trazem informações mais detalhadas sobre seu estado de saúde diário para que você compreenda o impacto dos exercícios ao longo do tempo. O watchOS 11 usa o poder do aprendizado de máquina para ajudar você a criar o mostrador de fotos perfeito. Com sugestões de widgets, widgets interativos e Atividades ao Vivo, o Conjunto Inteligente está ainda mais eficiente. Para acompanhar melhor suas atividades físicas, agora você pode ajustar as metas dos círculos de Atividade por dia da semana ou pausá‑los nos dias de descanso. O watchOS 11 também inclui o recurso Chegou Bem, o app Traduzir, novas formas de ajudar você durante uma gravidez, notificações de apneia do sono e mais.



Sinais Vitais Veja em um local conveniente suas métricas de saúde noturnas, como frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura do braço, oxigênio no sangue e duração do sono.

Para informar sobre seu estado de saúde diário, cada métrica é classificada como típica ou atípica e os valores fora do seu intervalo típico são destacados em rosa.

Quando duas ou mais métricas estiverem fora do seu intervalo normal, você poderá receber notificações e rever informações pertinentes para compreender melhor como essas alterações estão ligadas a outros fatores do seu estilo de vida. Fitness Com a carga de exercício, é possível acompanhar o impacto que a intensidade e a duração dos exercícios têm sobre o seu corpo ao longo do tempo, tomando como base as classificações de esforço nos exercícios.

Revise as estimativas do esforço realizado que são apresentadas automaticamente depois que você termina certos exercícios cardiorrespiratórios, como corrida, ciclismo, natação, trilhas e outros.

O esforço é categorizado de quatro maneiras: Fácil, Moderado, Difícil e Máximo. Você pode modificar essas categorias para que correspondam à sua percepção do esforço realizado no exercício.

A métrica Distância foi incluída em diversos esportes no app Exercício, como futebol e futebol americano, e mapas das rotas foram adicionados a outros exercícios ao ar livre, como Remo ao Ar Livre e Esqui Cross‑country.

Crie Exercícios Personalizados para Nado em Piscina, que incluem séries de atividades e recuperação.

Nos Exercícios Personalizados, observe o tempo restante no intervalo atual e prepare‑se para o próximo com a visualização Seguinte.

Personalize as metas dos círculos de Atividade por dia da semana no app Atividade.

Para descansar, pause os círculos de Atividade por um dia, uma semana, um mês ou mais, sem afetar sua sequência de ganho de prêmios.

Personalize a aba Resumo do app Fitness no iPhone com as métricas mais importantes para você, como distância dos passos, contagem de passos, potência de corrida e outras. Traduzir Dite frases para que elas sejam automaticamente traduzidas e reproduzidas em voz alta em até 20 idiomas.

Acesse facilmente o app Traduzir a partir do widget no Conjunto Inteligente, que será adicionado de forma eficiente quando você viajar para um local onde o idioma for diferente do idioma do seu Apple Watch.

Para ter interações mais relevantes em mandarim (chinês simplificado), japonês e coreano, veja como é a pronúncia desses idiomas no alfabeto latino.

Baixe idiomas para acessar a tradução off‑line quando não houver uma conexão via rede celular ou Wi‑Fi (disponível no Apple Watch Series 9 e no Apple Watch Ultra 2). Marés No novo app Marés, você acompanha os dados de marés de mais de 115.000 praias e 5.000 áreas de surfe em todo o mundo, incluindo marés altas e baixas, o quanto elas sobem e descem, suas alturas e direções.

Descubra praias perto da sua localização no mapa detalhado ou busque praias pelos nomes.

Personalize o mostrador com as complicações de marés e veja as informações do seu lugar favorito para surfar ou da praia mais próxima. Conjunto Inteligente O Conjunto Inteligente mostra as informações na hora certa, graças às sugestões de widgets que aparecem automaticamente de acordo com indicações inteligentes como data e hora, localização, hora de dormir e de acordar, etc.

Veja informações atualizadas dos apps para acompanhar rapidamente o progresso de uma atividade, evento ou tarefa nas Atividades ao Vivo.

Interaja com um app direto de um widget no Conjunto Inteligente. Mostradores Crie um mostrador Fotos dinâmico com base nas imagens das categorias Pessoas, Pets, Cidades ou Natureza e selecione de forma inteligente as imagens apresentadas pelo iPhone a partir de critérios como estética, composição e expressões faciais.

O mostrador Fluxo combina uma tipografia dinâmica com cor para mostrar o tempo passando. A cor vai preenchendo a tela de baixo para cima para acompanhar a contagem dos segundos.

Acompanhe como o mostrador Reflexos reflete a luz no disco metálico que muda em resposta ao movimento do seu braço.

Personalize a forma como a hora é mostrada no Apple Watch em um dos nove scripts indianos (bengáli, gujarati, gurmukhi, canará, malaiala, meiteis, oriá, ol chiki e telugu) e três novos idiomas (birmanês, khmer, urdu), disponíveis nos seguintes mostradores: Astronomia, Califórnia, Memoji, Modular, Modular Duplo, Modular Compacto, Utilitário, Relógio e GG. Notificações de Apneia do Sono Receba notificações sobre possível apneia do sono quando os dados de distúrbio respiratório mostrarem sinais consistentes de apneia moderada a severa por um período superior a 30 dias (disponível no Apple Watch Series 9 e posteriores e no Apple Watch Ultra 2).

Calcule uma estimativa das interrupções no padrão respiratório durante o sono com a métrica Distúrbios Respiratórios, que os classifica como Elevados ou Não Elevados.

Ao receber notificações de apneia do sono, revise um relatório compartilhável para ter conversas mais embasadas com prestadores de serviços de saúde.

Para usuários com 18 anos ou mais sem diagnóstico anterior de apneia do sono. Outros recursos Inicie uma sessão de Chegou Bem no app Mensagens, nos controles do app Exercício ou no Conjunto Inteligente e alerte automaticamente seus amigos ou familiares após um período predeterminado, quando você chegar a um destino ou terminar um exercício.

Use o app Mapas no Apple Watch para ver rotas personalizadas de caminhada e trilhas baixadas no iPhone e acessar itinerários ponto a ponto da rota, mesmo se você estiver off‑line.

Veja informações relevantes sobre seus tíquetes, como rotas até o estacionamento ou horários de início de shows, bem como atualizações de tíquetes no app Carteira.

Use o gesto de toque duplo e percorra qualquer app, como o Mail, o Tempo ou o app Mensagens (disponível no Apple Watch Series 9 e posteriores e no Apple Watch Ultra 2).

Aproxime o Apple Watch do iPhone ou Apple Watch de outra pessoa e use o Tap to Cash para enviar dinheiro para ela (disponível apenas nos EUA, no Apple Watch Series 7 e posteriores, Apple Watch SE (2ª geração) e todos os modelos de Apple Watch Ultra).

Quando você registra sua gravidez no app Saúde no iPhone, é possível usar o Acompanhamento de Ciclo para revisar a idade gestacional atual e registrar os sintomas manifestados.

Use o Remote para acessar controles adicionais como volume, ligar e desligar, manter pressionado para falar com a Siri e outros. Alguns recursos podem não estar disponíveis em todos os países ou áreas. Para obter mais informações, visite: https://www.apple.com/br/watchos/feature-availability/

Para obter informações sobre o conteúdo de segurança das atualizações de software da Apple, visite este site: https://support.apple.com/pt-br/100100

Apesar de estarem na lista de compatibilidade, alguns modelos podem não receber todos os novos recursos devido a limitações de hardware.

